Про це інформує російське видання Интерфакс.
За проголосували 93 держави, проти – 24. Утрималися 58 країн.
Рішення ухвалено з огляду на грубе порушення прав людини під час війни РФ в Україні. Зокрема, через руйнування, масові вбивства та катування жителів міст і сіл, які перебували під російською окупацією.
Список країн, які голосували:
- Вчора під час 14-го Женевського саміту з прав людини та демократії голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що після геноциду українців під Києвом Росія не може залишатися в Раді з прав людини ООН.
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5 квітня Президент України Володимир Зеленський виступив перед Радою Безпеки ООН. США та європейські союзники пообіцяли притягнути до відповідальності РФ через сотні вбивств у Київській області.