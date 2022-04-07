Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй проголосувала за припинення участі Росії в Раді ООН з прав людини.

Про це інформує російське видання Интерфакс.

За проголосували 93 держави, проти – 24. Утрималися 58 країн.

Рішення ухвалено з огляду на грубе порушення прав людини під час війни РФ в Україні. Зокрема, через руйнування, масові вбивства та катування жителів міст і сіл, які перебували під російською окупацією.

Список країн, які голосували: