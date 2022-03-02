2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", котрою засуджує російську агресію в Україні й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території. Автори резолюції – члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, співавторами виступають ще близько сотні країн.

Про це стало відомо під час ухвалення рішення.

Рішення ухвалили безпрецедентною кількістю голосів під аплодисменти. “За” проголосували 141 країна, “проти” – 5, утрималися – 35. Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.

Генеральна Асамблея ООН засудила дії РФ від 24 лютого 2022 року про “спеціальну воєнну операцію” в Україні.

Резолюція вимагає від РФ “негайно припинити застосування сили проти України” та утриматися від будь-якої подальшої погрози або застосування сили проти будь-якої держави-члена. Також вимагає негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Генасамблея вимагає сприяти швидкому, безпечному та безперешкодному доступу до гуманітарної допомоги тим, хто потребує її в Україні, щоб захистити цивільне населення.

Окрім цього, закликає до мирного розв’язання конфлікту між РФ та Україною шляхом політичного діалогу, перемовин із посередництвом.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Генасамблеї ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на.

“Вдячний усім і кожній державі, що проголосували “за”. Ви обрали правильну сторону історії”, – зазначив Зеленський.