Про це стало відомо під час ухвалення рішення.
Рішення ухвалили безпрецедентною кількістю голосів під аплодисменти. “За” проголосували 141 країна, “проти” – 5, утрималися – 35. Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.
Генеральна Асамблея ООН засудила дії РФ від 24 лютого 2022 року про “спеціальну воєнну операцію” в Україні.
Резолюція вимагає від РФ “негайно припинити застосування сили проти України” та утриматися від будь-якої подальшої погрози або застосування сили проти будь-якої держави-члена. Також вимагає негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Генасамблея вимагає сприяти швидкому, безпечному та безперешкодному доступу до гуманітарної допомоги тим, хто потребує її в Україні, щоб захистити цивільне населення.
Окрім цього, закликає до мирного розв’язання конфлікту між РФ та Україною шляхом політичного діалогу, перемовин із посередництвом.
Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Генасамблеї ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на.
“Вдячний усім і кожній державі, що проголосували “за”. Ви обрали правильну сторону історії”, – зазначив Зеленський.
1/2 Вітаю схвалення ГА #ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на 🇺🇦. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували «за». Ви обрали правильну сторону історії. pic.twitter.com/BP7nXgOXPa
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022
- Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен засудив порушення РФ прав людини та міжнародного гуманітарного права під час здійснення нападу на Україну, він висунув пропозицію виключити РФ з Ради ООН з прав людини під час виступу перед Радою.
- Генштаб ЗСУ опублікував перелік держав та заяв їхніх лідерів, які підтримали Україну наданням зброї в ході російсько-української війни.
- Наразі Європейський парламент розглядає заявку України на вступ в Європейський Союз.
- Україна раніше звернулася до НАТО з проханням про закриття повітряного простору. Наразі опрацьовуються альтернативні механізми забезпечення повітряної безпеки.