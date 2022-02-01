Гендерно-нейтральні терміни, які ввели у Великій Британії, щоб охопити трансгендерних людей, можуть ставити під загрозу здоров'я жінок. Йдеться про звернення до вагітних як до "гестаційного носія" або "народителя" замість звичайного "матір".

Про це повідомляється в виданні The Telegraph.

У статті йдеться, що введення таких термінів у Великій Британії ризикує дегуманізувати жінок і бути сексистськими. Медичні дослідники попереджають, що подібні слова можуть мати “непередбачені ситуації, які мають серйозні наслідки”. Зокрема, автори статті наголошують, що така зміна термінології може зашкодити десятиліттям роботи, спрямованої на покращення гендерної упередженості в медицині.

Зміна медичної мови у Великій Британії пов’язана із тим, що система охорони здоров’я Англії, благодійні організації, науковці та урядові відомства стискалися із критикою за використання не гендерно-нейтральних термінів. У документі стверджується, що “зменшення гендеру мовою жіночого відтворення було зроблено з метою бути чутливим до індивідуальних потреб та корисним, добрим та інклюзивним”. Активісти ж закликали вилучили гендерну мову, щоб охопити трансгендерних людей.

Проте Королівський коледж та Гарвард назвали таке рішення навпаки зменшенням інклюзивності, дегуманізацією жінок та ускладненням спілкування із вразливими групами. Провідні дослідники жіночого здоров’я заявили, що звернення до вагітних жінок як “гестаційного носія” або “народителя” маргіналізує їхню людяність і повертає “до сексистських уявлень про жінок як про невдалих чоловіків”.

Професор Дженні Гембл, який є одним із десяти авторів статті, додав, що гендерну ідентичність не слід плутати з біологічною статтю. Також Професор акушерства з Центру передового догляду при Університеті Ковентрі заявив, що тенденція стирання слово “жінки” почала охоплювати світ й “Велика Британія зробила кроки, щоб стирання використання статей, було швидким і екстремальний”.

“Що насправді означає фраза “жінки та народжувачі”? Цю конструкцію можна було б інтерпретувати буквально як означає, що “жінки” не є людьми”, — наголосили автори статті.

Хоча у документі зазначено, що “термінологія, якій людина надає перевагу для себе та частин тіла, слід використовувати всюди, де це можливо”. Проте вагітні жінки та матері теж “мають унікальні вразливі місця, а також потребують захисту”. Йдеться про домашнє, сексуальне, репродуктивне насильство, аборти за вибором статі та вбивство дітей, каліцтво жіночих статевих органів, рак репродуктивної системи, смерті при пологах та інші специфічні для статі проблеми.

Що передувало змінам у медичній мові

Видання The Telegraph проводило розслідування, що благодійна організація Stonewall, що займається правами ЛГБТК+, радила роботодавцям вилучити зі своєї політики всі гендерні формулювання. Зокрема змінити “мати” на “батька, який народив”.

Університетські лікарні Брайтона і Сассекса (BSUH) NHS Trust у 2021 році стали першим в Англії, які офіційно запровадили гендерну мовну політику для свого відділу пологових послуг. Їм надали перелік альтернативних термінів, які можна використовувати при зверненні до трансжінок. Проте терміни та поняття як “матері”, “народжені батьками”, “грудне вигодовування”, “материнство і батьківство”, “людське молоко” навпаки виключені до використання.

Автори статті заявили, що така зміна термінології ускладнює ефективний захист. Оскільки через зміну мови “жінки” зникають у “людях”, як і поняття “мама/материнство” у “батьках”.