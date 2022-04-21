Цитує Гендіна журналістка Зоя Казанжі.

В інтерв’ю виданню “Українська правда” Борис Філатов розповів, що не знає, де зараз знаходиться Ігор Коломойський, однак він точно не є одним із тих, хто допомагає місту у скрутний час.

“Якщо ми говоримо про олігархів, то, наприклад, якщо говорити про підприємства Віктора Михайловича Пінчука, то вони також повністю інтегровані і допомагають технікою, будівельними матеріалами. На базі своєї заводської поліклініки надають медичну допомогу переселенцям. Якщо ми говоримо про Ігоря Валерійовича Коломойського – я не знаю, де ця людина. Хтось каже, що він знаходиться у Дніпрі, хтось каже, що він перебуває у Буковелі. Тобто, його на горизонті не видно взагалі, просто не видно. Відчуття, що його немає. Може, він десь у Буковелі комусь допомагає, я не коментуватиму… Якщо ми говоримо від імені штабу оборони, це нуль, це зеро. Про його місцезнаходження теж не можу ні підтвердити, ні спростувати, де він знаходиться”, – стверджує Філатов.

Євген Гендін на це відповів, що Коломойський зараз у Дніпрі. Це трапилося 15 квітня, у Песах, в єврейському центрі в Дніпрі. Далі радник Філатова ділиться своїми враженнями від зустрічі з бізнесменом:

“Ми з Аліною вирішили знайти місце, де покурити можна. Йдемо між столів. Проходимо повз стіл, де Коломойський. Я говорю: “Здрасьтє, Ігор Валерійович”. Поздоровалися. Хочу йти далі. Він мені: “Подожжі, подожжі!” Ну, я жжу. Він мені і говорить людським голосом: “Пам’ятаєш, я тобі говорив, шо не буде аеропорту в п..дора цього, у півня твого?” [Гендін припустив, що Коломойський мав на увазі Бориса Філатова, мера Дніпра – прим.ред.] Я говорю: “Ну, і?” (***у 2019 році ми з ним спілкувалися на одному дні народження, він мені тоді емоційно говорив про аеропорт і Філатова в тих же виразах). Коротше, я говорю: “Ну, і?”. Він: “Ну, так його немає!”. Я говорю: “Все?” – і хочу йти далі. Він знову: “Подожжі, подожжі!”. Дістає телефон, відкриває мессенджер і починає показувати купу фоток зруйнованого аеропорту. Я запитую: “Вам це подобається?”. Він: “Так! Звичайно! Я ж говорив – не буде аеропорту! Його і нема! П..дору і півневі своєму передай!”, – переповів історію Євген Гендін.

Радник Філатова написав, що від реакції бізнесмена Коломойського щодо аеропорту в нього “немає слів”.

“У Дніпрі він. Ну, як мінімум, в минулий Шабат був. У Дніпрі. Де немає аеропорту, і це типу прекрасно”, – наголосив він.