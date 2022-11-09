Головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід заявив співробітникам, що вивчає всі варіанти для своєї фірми після того, як угода із криптовалютною біржею Binance зірвалася в середу після комплексної перевірки запропонованої фінансової допомоги.

Про це пише Reuters.

Крипто-гігант Binance підписав незобов’язуючу угоду щодо придбання неамериканського підрозділу FTX, аби допомогти покрити “кризу ліквідності” на конкуруючій біржі.

Запропонована угода між Банкманом-Фрідом і конкуруючим генеральним директором Binance Чанпеном Чжао стала останнім екстреним порятунком у світі криптовалют цього року, оскільки інвестори пішли з більш ризикованих активів на тлі зростання процентних ставок. Ринок криптовалюти впав приблизно на дві третини від свого піка до 1,07 трильйона доларів.

Спекуляції щодо фінансового стану FTX, які почалися на вихідних, переросли в 6 мільярдів доларів зняття за 72 години до ранку вівторка. У вівторок Bitcoin оприлюднив пропозицію придбати активи конкурентної біржі за межами США.

Угода щодо покриття “кризи ліквідності” не мала обов’язкової сили та підлягала подальшій перевірці, що призвело до того, що деякі інвестори та аналітики сумнівалися, чи буде вона продовжена.

“У результаті корпоративної перевірки, а також останніх повідомлень про неправомірне використання коштів клієнтів і передбачуваних розслідувань агентств США ми вирішили, що не будемо продовжувати потенційне придбання FTX.com”, — зазначили у заяві Binance в середу.

The Wall Street Journal повідомила в середу, що Бенкман-Фрід зауважив інвесторам, що йому потрібне екстрене фінансування для покриття запитів на зняття коштів на суму до 8 мільярдів доларів, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

Binance не був єдиним можливим партнером. Перед угодою, запропонованою Binance, Банкмен-Фрід звернувся до криптовалютної біржі OKX у понеділок вранці щодо угоди, але біржа відмовилася рухатися далі.

FTX.com також піддається пильній перевірці з боку американських регуляторів щодо поводження з коштами клієнтів, а також діяльності з криптокредитування. Комісія з цінних паперів і бірж США розслідує використання криптобіржею FTX.com коштів клієнтів в умовах кризи ліквідності, а також її діяльність з кредитування криптовалюти, повідомило в середу джерело, знайоме з розслідуванням. Bloomberg першим повідомив про розслідування.

Негаразди FTX є останньою ознакою проблем у швидкозмінному світі криптовалют, де ціни впали цього року, оскільки загальний спад на фінансових ринках спонукав інвесторів відмовитися від ризикованих активів.

Після стрімкого зростання в 2020 і 2021 роках Bitcoin впав більш ніж на 60% у 2022 році, а востаннє впав на 13% за день до 16 277 доларів.

FTT, менший токен, пов’язаний із FTX, впав ще на 67% після падіння на 72% у вівторок.

“Це був справді руйнівний рік для галузі”, — зазначив старший науковий співробітник криптобіржі Huobi Раян Вонг, додаючи що негаразди в галузі “приведуть до масової недовіри з боку громадськості до централізованих установ”.

Нагадаємо, у червні американський інвестор та автор відомої книги “Багатий тато, бідний тато” Роберт Кіосакі заявив, що вже найближчим часом інфляція злетить і порадив інвестувати не в Bitcoin, золото або срібло, а в харчові продукти.