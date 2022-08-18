Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ для поїздки на найбільшу у Європі атомну електростанцію Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами.

Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр розповів про телефонні перемовини з Гроссі під час яких останній повідомив, що на прохання України готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

“Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, спричинених військовими діями Росі”, – написав Кулеба.

Додамо, що протягом останніх тижнів російські окупанти регулярно обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію та прилеглі до неї території, що може призвести до ядерної катастрофи.

ДОВІДКА: Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня, після чого на станції продовжив працювати український персонал. З кінця липня ЗАЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, зазнає регулярних обстрілів, у ЗМІ також з’являлася інформація про її мінування військами РФ. МАГАТЕ також попередило про ризик ядерної катастрофи. Кілька днів тому голова міжнародної агенції Рафаель Гроссі на надзвичайному засіданні Ради Безпеки ООН закликав надати негайного доступу його експертів на електростанцію.

Голова української держкомпанії “Енергоатом” Петро Котін заявив DW, що українська сторона не контролює у повному обсязі ядерну та радіаційну безпеку ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти атомної галузі РФ через ситуацію із Запорізькою АЕС, зазначивши, що це питання суто безпеки, адже хто створює ядерні загрози іншим народам, той сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.

Після цього, Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.

Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.