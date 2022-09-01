Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував візит агенства на Запорізьку АЕС, яка зараз окупована російськими військами. За його словами, цей візит є "технічним" і основна його мета - запобігти ядерній катастрофі.

Про це повідомляє Reuters.

Місія МАГАТЕ вже прибула до Запоріжжя – міста за 55 км від Запорізької АЕС, яка розташована у тимчасово окупованому Енергодарі.

Коментуючи можливість створення демілітаризованої зони на окупованій росіянами ЗАЕС, Гроссі відповів, що “це питання політичної волі”.

“Але моя місія — я вважаю, що дуже важливо встановити (це) з усією ясністю — моя місія — це технічна місія”, — сказав він журналістам.

Гроссі додав, що основна мета місії – запобігти ядерній катастрофі і зберегти “цю важливу” атомну електростанцію.

Додамо, що 31 серпня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що візит місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС – це крок до “деокупації та демілітаризації” електростанції.

Місія МАГАТЕ на чолі з головою організації Рафаелем Гроссі має намір проінспектувати Запорізьку атомну електростанцію, територію якої неодноразово обстрілювали російські війська.