Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що наступного тижня планує приїхати в Україну, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після візиту до України гендиректора МАГАТЕ також планує відвідати Москву. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує зустрічатися з Рафаелем Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ зауважив, що укласти угоду щодо безпечної зони навколо контрольованої Росією Запорізької АЕС стає все важче через залучення до переговорів військових.

Зазначимо, що ЗАЕС захоплено російськими військовими у березні 2022 року після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом останніх місяців Запорізька атомна електростанція неодноразово обстрілювалася російськими армійцями.

За словами міністра енергетики України, внаслідок російських обстрілів на ЗАЕС вже п’ять разів ставався “блекаут”, коли живлення для власних потреб станції забезпечувалось лише дизельними генераторами.

Крім того, на захопленій росіянами Запорізькій АЕС російські війська продовжують щодня скоювати злочини, чинити тиск та піддавати тортурам український персонал.

“Я не думаю, що угода неможлива, але це непрості переговори”, – сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії.

Гроссі підкреслив, що ядерна катастрофа на Запорізькій АЕС не потрібна навіть росіянам, проте вони продовжують “грати з вогнем”.

Варто зазначити, що Україна запропонувала Міжнародному агентству з атомної енергії влаштувати постійні моніторингові місії на діючих українських атомних електростанціях, а також на Чорнобильській АЕС, яка зараз перебуває на етапі зняття з експлуатації.

Відтак, перебуваючи постійно на українських АЕС, представники МАГАТЕ зможуть стати свідками того, що відбувається, в режимі реального часу. Наприклад, як впливають на безпеку ядерних установок цілеспрямовані ракетні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

МАГАТЕ погодилося із пропозицією української сторони, і найближчим часом постійні моніторингові місії Агентства будуть розгорнуті на всіх українських АЕС.