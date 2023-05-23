Джерело: The Washington Post.

За словами дипломатів, Гроссі хоче представити власний план, який налічує п’ять основних принципів, для схвалення Радою Безпеки ООН пізніше цього місяця.

Два співрозмовники, знайомих з переговорами, повідомили, що план очільника МАГАТЕ включає п’ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на ЗАЕС, заборона стріляти з ЗАЕС та в бік нього, включаючи заборону нападати на персонал на території станції, захист усіх систем безпеки та безпеки на АЕС, захист всіх зовнішніх ліній електропередач, та моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Підкреслено, що цей план менш амбітний, ніж початкові намагання Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо ЗАЕС, проте, як стверджують експерти з атомної енергетики, він все ще в змозі покращити нестабільну ситуацію.

За словами Гроссі він “продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької АЕС”.

Додамо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі звернувся до росіян із закликом не використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

“Немає нічого простішого: не стріляти по станції і не використовувати її як військову базу. В інтересах усіх домовитися про набір принципів для захисту станції під час конфлікту”, – наголосив глава МАГАТЕ.