Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС, яка тимчасово окупована російськими військами.

Про це повідомили в “Енергоатомі”.

Як зазначили у відомстві, це вже другий візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС, відколи вона окупована російськими військами.

В “Енергоатомі” зауважили, що під час цього візиту гендиректор МАГАТЕ планує вияснити, як змінилась ситуація на ЗАЕС.

Окрім цього Гроссі поспілкується з атомниками, які експлуатують ЗАЕС, а також виступить гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.