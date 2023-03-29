Про це повідомили в “Енергоатомі”.
Як зазначили у відомстві, це вже другий візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС, відколи вона окупована російськими військами.
В “Енергоатомі” зауважили, що під час цього візиту гендиректор МАГАТЕ планує вияснити, як змінилась ситуація на ЗАЕС.
Окрім цього Гроссі поспілкується з атомниками, які експлуатують ЗАЕС, а також виступить гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.
- Президент України Володимир Зеленський 27 березня у межах робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.