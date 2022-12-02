Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що агентство сподівається досягти домовленості про створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця цього року.

Про це повідомило видання Reuters.

У повідомленні зазначається, що Міжнародне агентство з атомної енергії сподівається домовитися з Росією та Україною про створення зони безпеки навколо Запорізькій АЕС до кінця року.

“Моє зобов’язання полягає в тому, щоб досягти рішення якомога швидше. Сподіваюся, до кінця року”, – сказав Рафаель Гроссі.

Зокрема, гендиректор МАГАТЕ не виключив можливості зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

“Наша мета – уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка сприяла б одній або іншій стороні”, – наголосив Гроссі.

У виданні зазначається, що найбільша в Європі атомна електростанція забезпечувала приблизно п’яту частину електроенергії в Україні до широкомасштабного вторгнення Росії, і кілька разів була змушена працювати на резервних генераторах через воєнні злочини РФ.

Неодноразові обстріли навколо захопленої російськими армійцями станції викликали занепокоєння щодо потенційної серйозної аварії лише за 500 км (300 миль) від місця найстрашнішої у світі ядерної аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.

Варто зазначити, що Міжнародне агентство з атомної енергії вирішило посилити свою присутність на всіх українських атомних електростанціях – задля захисту енергетичної інфраструктури України.

“З міністром МЗС України Дмитром Кулебою продовжуємо спільну роботу над терміновим створенням зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України – для захисту її енергетичної інфраструктури”, – заявив Рафаель Гроссі.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що під час зустрічі з Рафаелем Гроссі сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українських працівників.

“Розпочав свій візит до Бухареста зустріччю із генеральним секретарем МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, включно з безпекою українського персоналу. Я наголосив, що Росія має вивести свої сили із ЗАЕС задля відновлення ядерної безпеки”, – зауважив Дмитро Кулеба.