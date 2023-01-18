Про це повідомила атомна станція у Facebook.

Команда фахівців з ядерної безпеки на чолі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі прибули на майданчик станції. Вони приїхали у складі експертів з 13 країн та в супроводі в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова.

Планується, що на РАЕС перебуватимуть двоє експертів з ядерної безпеки. У межах місії вони здійснюватимуть моніторинг ситуації на станції, надаватимуть технічну підтримку та консультації українським колегам. Ще вони фіксуватимуть позаштатні ситуації на об’єкті.

Представники місії будуть інформувати Агентство про необхідність дій європейських партнерів, які б унеможливлювали зниження семи фундаментальних принципів ядерної безпеки та захищеності через війну.

“Перш за все, ми розглядаємо цю місію як можливість розширити допомогу й підтримку у будь-якому вигляді, якої ви потребуєте, задля дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки. Ми будемо спостерігати за фізичною цілісністю станції, за функціонуванням усіх систем, за психологічним станом персоналу”, — заявив Гроссі.

Фахівці будуть присутні на всіх об’єктах ядерної енергетики України, зокрема на Чорнобильській АЕС. Всього працюватимуть до 12 експертів Агентства. Їхня робота дозволить оцінити загрозу ядерній безпеці та сприятиме посиленню цієї безпеки в умовах постійних атак російських військових.