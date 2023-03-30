Гендиректор МАГАТЕ заявив, що поблизу ЗАЕС збільшилась кількість російських військових

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що кількість російських військових у районі Запорізької АЕС збільшилась.

Про це повідомляє Sky News.

Напередодні, 29 березня, Гроссі відвідав Запорізьку АЕС. Після цього він заявив, що кількість російських окупаційних військ довкола атомної електростанції збільшилась.

Як відомо, гендиректор МАГАТЕ вперше відвідав окуповану РФ ЗАЕС у вересні минулого року.

Метою нового візиту було “з перших уст оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою та охороною на об’єкті”.

МАГАТЕ має команду експертів на ЗАЕС з вересня 2022 року, однак Гроссі описав ситуацію як “все ще нестабільну”.

“Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити ЗАЕС неможливо”, – сказав він.