Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція потребує негайного захисту після того, як внаслідок обстрілів було зупинено зовнішнє живлення станції.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії.

Рафаель Гроссі зазначив, що відновлення обстрілів, що вражає єдине джерело зовнішнього живлення станції, є надзвичайно безвідповідальним. Саме тому Запорізьку атомну електростанцію необхідно терміново захистити.

“Я найближчим часом поїду в Російську Федерацію, а потім повернуся в Україну, щоб узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС. Це термінова потреба”, – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

В МАГАТЕ зауважили, що за інформацією старшого оперативного персоналу Запорізької АЕС, всі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі.

Хоча шість реакторів перебувають у режимі холодної зупинки, вони все ще потребують електроенергії для життєво важливих функцій ядерної безпеки та безпеки. У кожному дизель-генераторі заводу вистачає палива щонайменше на десять днів. Інженери ЗАЕС розпочали роботи з ремонту пошкодженої лінії електропередач 750 кВ.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 8 жовтня, внаслідок обстрілів російських окупантів, було повністю знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію. Згідно з даними, о 00:59, внаслідок обстрілу російських армійців, було пошкоджено останню лінію зв’язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Як наслідок, лінія відімкнулась, а Запорізька АЕС – повністю знеструмлена. “В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб”, – наголосили в Енергоатомі.

У відомстві додали, що потрібен ремонт та відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. “Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними”, – резюмували в Енергоатомі.