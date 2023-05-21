російсько-українська війна
13:16 Гілларі Клінтон заявила, що перемога Трампа на президентських виборах у 2024 році стане «кінцем України»
13:05 Гендиректор МАГАТЕ закликав РФ не використовувати ЗАЕС як військову базу
11:53 Україна збільшить експорт зерна завдяки розблокуванню портів Миколаєва — Міністр агрополітики
11:11 Родини втрачають шанс на правду, яка є важливою для нашої країни – підсумки зустрічі з міжнародними спільнотами щодо теракту в Оленівці
10:42 Instagram планує випустити застосунок, який конкуруватиме з Twitter
10:17 Ломаченко програв чемпіонський поєдинок Гейні рішенням суддів: команда боксера оскаржуватиме перемогу американця
10:02 Харківщина: росіяни обстріляли Куп‘янськ – пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Є жертва
09:31 Культурний обмін: 15 українських музейників вивчатимуть інституційний досвід Франції
08:39 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 700 російських армійців
07:41 21 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 Подекуди гроза та короткочасний дощ: прогноз погоди на 21 травня
00:59 Вчені фіксують перші згадки про романтичні поцілунки, починаючи з 2500 року до нашої ери — дослідження
00:11 Сумщина: росіяни 7 разів обстріляли прикордоння області за день, пошкоджені два будинки

20 травня

23:35 Нові санкції ЄС спрямують проти понад 90 компаній світу, що допомагають РФ оминати обмеження
23:00 Дніпропетровщина: ворог із важкої артилерії обстріляв Нікопольський район, є поранена
22:46 У Чорному морі знаходиться два ракетоносії РФ із вісьмома «Калібрами»
22:26 Росіяни поширили фейк про нібито «зникнення Залужного». Його спростували Міноборони
21:44 У МКС відреагували на оголошення Росією в розшук головного прокурора, який видав ордер на арешт Путіна
20:43 У горах Швейцарії розбився літак з туристами: є загиблі
19:52 П’ять російських дронів знищено оборонцями на Миколаївщині та Херсонщині
19:23 Донеччина: росіяни обстріляли Торецьк, є 5 поранених
18:30 Президентка Грузії Зурабішвілі просить бойкотувати авіакомпанію, що літає до РФ
18:04 Іспанія випустить додаток для рівного розподілу домашніх справ
17:46 Росіяни готуються до «виборів» на окупованих територіях Запорізької області
17:17 У Міноборони заявили про критичну ситуацію у Бахмуті
17:01 Українські десантники влучним пострілом знищили російський «Урал» (відео)
16:50 На Каннському кінофестивалі презентували фільм MURALS про тимчасову окупацію Київщини
16:31 Президент Туреччини заявив, що не готовий підтримати членство Швеції в НАТО – CNN

Гендиректор МАГАТЕ закликав РФ не використовувати ЗАЕС як військову базу

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі звернувся до росіян із закликом не використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

Неділя, 21 травня 2023, 13:05
Підтримати

Джерело: заява Гроссі розміщена на сайті МАГАТЕ.

“Немає нічого простішого: не стріляти по станції і не використовувати її як військову базу. В інтересах усіх домовитися про набір принципів для захисту станції під час конфлікту”, – наголосив Гроссі.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він продовжує вести активні переговори з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити безпеку Запорізької атомної електростанції і запобігти ризику серйозної ядерної аварії на континенті.

У заяві також зазначається, що у п’ятницю, 19 травня, під артилерійським обстрілом опинилася територія поблизу міста Енергодар, у якому проживає більшість персоналу Запорізької ЗАЕС, що “підтеврджує загострення воєнної ситуації в регіоні”.

Експерти МАГАТЕ, які знаходяться ЗАЕС, повідомили штаб-квартирі, що сама станція не постраждала, проте “близькість інциденту в черговий раз підкреслила існуючу загрозу ядерній безпеці, на тлі посилення спекуляцій щодо майбутніх військових операцій в регіоні”.

Водночас у документі відзначили, що нещодавня евакуація деяких мешканців Енергодару додала невизначеності щодо кадрової ситуації, а експерти МАГАТЕ на початку цього місяця зафіксували подальше скорочення штату станції до мінімально необхідного персоналу.

“Експерти Агентства продовжують стежити за висотою Каховського водосховища, яке забезпечує ЗАЕС водою для охолодження. Протягом останнього місяця висота водосховища значно зросла і 6 травня досягла історичного максимуму – 17,12 метра, що викликало занепокоєння з приводу того, що високий рівень води може негативно вплинути на станцію”, – мовиться в заяві.

У МАГАТЕ  запевнили, що нині висота стабільна і становить 17,06 метрів. Рівень майданчика ЗАЕС становить 22 метри, що приблизно на п’ять метрів вище поточної висоти водосховища.

Додамо, на окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній електростанції суттєво зросла кількість озброєних росіян. Відтак, станом на 16 травня на ЗАЕС налічується понад 2 500 військових РФ.

Теги: війна, військова база, Гроссі, ЗАЕС, звернення, МАГАТЕ, окупація ЗАЕС, підтримка України, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook