Гендиректор МАГАТЕ закликав РФ не використовувати ЗАЕС як військову базу

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі звернувся до росіян із закликом не використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

Джерело: заява Гроссі розміщена на сайті МАГАТЕ.

“Немає нічого простішого: не стріляти по станції і не використовувати її як військову базу. В інтересах усіх домовитися про набір принципів для захисту станції під час конфлікту”, – наголосив Гроссі.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він продовжує вести активні переговори з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити безпеку Запорізької атомної електростанції і запобігти ризику серйозної ядерної аварії на континенті.

У заяві також зазначається, що у п’ятницю, 19 травня, під артилерійським обстрілом опинилася територія поблизу міста Енергодар, у якому проживає більшість персоналу Запорізької ЗАЕС, що “підтеврджує загострення воєнної ситуації в регіоні”.

Експерти МАГАТЕ, які знаходяться ЗАЕС, повідомили штаб-квартирі, що сама станція не постраждала, проте “близькість інциденту в черговий раз підкреслила існуючу загрозу ядерній безпеці, на тлі посилення спекуляцій щодо майбутніх військових операцій в регіоні”.

Водночас у документі відзначили, що нещодавня евакуація деяких мешканців Енергодару додала невизначеності щодо кадрової ситуації, а експерти МАГАТЕ на початку цього місяця зафіксували подальше скорочення штату станції до мінімально необхідного персоналу.

“Експерти Агентства продовжують стежити за висотою Каховського водосховища, яке забезпечує ЗАЕС водою для охолодження. Протягом останнього місяця висота водосховища значно зросла і 6 травня досягла історичного максимуму – 17,12 метра, що викликало занепокоєння з приводу того, що високий рівень води може негативно вплинути на станцію”, – мовиться в заяві.

У МАГАТЕ запевнили, що нині висота стабільна і становить 17,06 метрів. Рівень майданчика ЗАЕС становить 22 метри, що приблизно на п’ять метрів вище поточної висоти водосховища.

Додамо, на окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній електростанції суттєво зросла кількість озброєних росіян. Відтак, станом на 16 травня на ЗАЕС налічується понад 2 500 військових РФ.