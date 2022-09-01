Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

На ЗАЕС залишились п’ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня.

Раніше Рафаель Гроссі заявив, що його команда змогла зібрати “багато” інформації за кілька годин під час відвідування ЗАЕС.

Вранці 1 вересня стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила із Запоріжжя до Енергодара, попри повідомлення про інтенсивний обстріл. Тоді ж в Україні зауважили, що не можуть гарантувати місії МАГАТЕ безпеку під час її візиту на Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.