Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
На ЗАЕС залишились п’ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.
Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня.
Раніше Рафаель Гроссі заявив, що його команда змогла зібрати “багато” інформації за кілька годин під час відвідування ЗАЕС.
Вранці 1 вересня стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила із Запоріжжя до Енергодара, попри повідомлення про інтенсивний обстріл. Тоді ж в Україні зауважили, що не можуть гарантувати місії МАГАТЕ безпеку під час її візиту на Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.
- Російські загарбники готуються до евакуації працівників “Росатому” з території Запорізької атомної електростанції до Мелітополя.
- Російські окупаційні війська ведуть артилерійський обстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької АЕС.
- Гроссі прокоментував візит агенства на Запорізьку АЕС, яка зараз окупована російськими військами. За його словами, цей візит є “технічним” і основна його мета – запобігти ядерній катастрофі.
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони РФ.