1 вересня станом на 18:00 генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

На ЗАЕС залишились п’ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня.

Раніше Рафаель Гроссі заявив, що його команда змогла зібрати “багато” інформації за кілька годин під час відвідування ЗАЕС.

Вранці 1 вересня стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила із Запоріжжя до Енергодара, попри повідомлення про інтенсивний обстріл. Тоді ж в Україні зауважили, що не можуть гарантувати місії МАГАТЕ безпеку під час її візиту на Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.