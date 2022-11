Про це йдеться у Twitter-акаунті Тіффані Фонг.

Бенкман-Фрід заперечив звинувачення, що допомога, яка була надана Україні, потім була внесена на обмін FTX і таємно витягнута для пожертвувань Демократичній партії.

“Я хотів би … я … я не до кінця розумів мету цього? Я допомагав Україні відмивати кошти для Демократичної партії? Я не знаю, що Україна відмивала кошти для Демократичної партії. Я не знаю, я не знаю, як би вони… Але я б хотів бути частиною міжнародної змови”,- сказав він.

Варто зауважити, що у своєму інтерв’ю Бенкман-Фрід наголосив, що чутки про те, що він є одним із найбільших донорів Демократичної партії – брехливі. Він розповів, що надавав пожертви і республіканцям, через “темні” гроші.

“Я пожертвував обом партіям. Я пожертвував однакову суму обом партіям… Усі мої республіканські пожертви були темними… І причина полягала не в регулятивних міркуваннях, а в тому, що репортери лякаються, якщо ви робите пожертвування республіканцю”, — зітхнувши, сказав Фонгу Бенкман-Фрід.

Згідно з журналами відвідувачів Білого дому, двічі, поки триває повномасштабна російсько-українська війна, Бенкмен-Фрід зустрічався зі Стівом Ріккетті – одним із головних радників президента США Джо Байдена.

Приблизно через два тижні після початку війни 24 лютого брат Сема – Гейб Бенкмен-Фрід, який займається політичними операціями мільярдера – згідно з The Washington Free Beacon, відвідав Білий дім разом зі стратегом від демократів Дженною Нараянан.

Рівно через тиждень, 14 березня, згідно зі звітом CoinDesk, український уряд запустив вебсайт для пожертвувань криптовалюти за підтримки FTX — Aid for Ukraine.

Тепер уже неіснуючий вебсайт підтримували криптобіржа FTX, платформа для стейкінгу Everstake й українська біржа Kuna, які спрямовували пожертвувану криптовалюту до Національного банку України, повідомив CoinDesk керівник відділу розвитку Everstake Влад Ліхута.

У пресрелізі Everstake, також відзначеному 14 березня, компанія повідомила: “Aid For Ukraine співпрацює з криптовалютною біржею FTX, яка конвертує отримані криптовалютні кошти у фіат і надсилає пожертви до Національного банку України. Це перший в історії приклад криптовалютної біржі, яка безпосередньо співпрацює з державною фінансовою організацією, щоб забезпечити канал для криптовалютних пожертвувань. Раніше цього місяця FTX вже конвертувала SOL на 1 мільйон доларів США та передала їх Національному банку України”.

У цьому ж пресрелізі Сем Бенкман-Фрід наголосив, що “на початку війни в Україні FTX відчула потребу надати будь-яку допомогу. Співпрацюючи з Міністерством цифрової трансформації, щоб налагодити систему платежів і сприяти конвертації криптовалют пожертвувань у фіатній валюті, ми дали Національному банку України можливість надавати допомогу та ресурси людям, які її найбільше потребують. Ми вдячні за можливість працювати з Сергієм та командою Everstake, оскільки вони продовжують невтомно працювати, допомагаючи Українці, як вони страждають від цієї війни”.

ДОВІДКА: декілька тижнів тому видання Gateway Pundit з посиланням на власні джерела, повідомило, що “десятки мільярдів доларів, які надходили в Україну у вигляді криптовалют, насправді були відмиті для демократів та еліт за допомогою FTX”. Варто зауважити, що Gateway Pundit є американським ультраправим сайтом, який неодноразово поширював фейки та теорії змови.

Водночас у Мінцифри спростували цю інформацію, назвавши чутки про відмивання коштів FTX в Україні для Демократичної партії США – відвертою нісенітницею.

“Уряд України ніколи не інвестував кошти у FTX. Весь наратив про те, що Україна нібито інвестувала у FTX, який пожертвував гроші демократам, відверто нісенітниця”, – написав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-сфери Олександр Борняков.

A fundraising crypto foundation @_AidForUkraine used @FTX_Official to convert crypto donations into fiat in March. Ukraine's gov never invested any funds into FTX. The whole narrative that Ukraine allegedly invested in FTX, who donated money to Democrats is nonsense, frankly 🤦‍♂️

— Alex Bornyakov (@abornyakov) November 14, 2022