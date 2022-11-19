У найбільшій приватній енергетичній компанії України ДТЕК спростували твердження про те, що, за інформацією BBC, гендиректор Максим Тімченко закликав українців виїжджати.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон. В інтерв’ю британському BBC Максим Тімченко чітко зазначив: “У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати”, — йдеться в повідомленні.

Також у компанії додали, що ДТЕК разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно.

Водночас наголошується, що енергосистема України витримала 4 хвилі руйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, кожен з яких мав на меті повний блекаут.

“ЗСУ, енергетики й кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями й складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень”, — йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Заява компанії з’явилася після повідомлення про те, що генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко закликав українців подумати про виїзд з країни на зиму, аби зменшити споживання електроенергії та навантаження на енергосистему України.

“Якщо вони [українці] зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі”, — сказав Тімченко.

Також він зазначив, що енергосистема стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є основою для її функціонування та збереження.

Такий матеріал опублікувало BBC.