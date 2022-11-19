Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
“Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон. В інтерв’ю британському BBC Максим Тімченко чітко зазначив: “У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати”, — йдеться в повідомленні.
Також у компанії додали, що ДТЕК разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно.
Водночас наголошується, що енергосистема України витримала 4 хвилі руйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, кожен з яких мав на меті повний блекаут.
“ЗСУ, енергетики й кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями й складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень”, — йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Заява компанії з’явилася після повідомлення про те, що генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко закликав українців подумати про виїзд з країни на зиму, аби зменшити споживання електроенергії та навантаження на енергосистему України.
“Якщо вони [українці] зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі”, — сказав Тімченко.
Також він зазначив, що енергосистема стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є основою для її функціонування та збереження.
Такий матеріал опублікувало BBC.
- Своєю чергою, Міністерство енергетики України зауважило, що українці скоротили споживання електроенергії на 10%, однак для розвантаження мережі необідно скорочення на 25%. У відомстві розповіли, як економно споживати електроенергію.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук впевнений, що тотального відімкнення електроенергії в Україні не буде, навіть попри російські атаки на енергооб’єкти у нашій країні.
- Компанія НЕК “Укренерго” спростувала інформацію про те, що Україна начебто продає надлишкову електроенергію країнам Європейського Союзу.