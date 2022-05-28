Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський попередив українців, що продаж другої частини марок про "рускій воєнний корабль" тимчасово зупинять.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Смілянського, всього за 5 днів – з 23 по 27 травня включно – “Укрпошта” продала 3 000 000 марок “Рускій воєнний корбаль… всьо”, що є абсолютним рекордом.

Понад 250 000 замовлень (а це понад 1 000 000 марок) було здійснено через інтернет-магазин.

Тепер замовлення, які були зроблені онлайн, пакують та надсилають власникам. За його словами, робиться все можливе, аби якнайшвидше доставити марки покупцям.

Проте, додав Смілянський, через таку велику кількість замовлень їм знадобиться два тижні, щоб обробити їх.

Також гендиректор “Укрпошти” попередив, що продаж марок тимчасово припиняють. 2 000 000 марок, які ще залишись, почнуть знову продавати лише з 1 червня.