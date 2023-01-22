Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, американські партнери на власні очі побачили руйнування, які спричинили росіяни.

“Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських воєнних злочинів у Харківській області”, — написав він.

Олег Синєгубов обговорив з американським генералом питання подальшої відбудови Ізюму, безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні.

“Окремо розглянули нагальні потреби області у військовій сфері. Дякую пану Келлогу та нашим американським партнерам за увагу до Харківської області та підтримку. Працюємо далі”, — резюмував Синєгубов.