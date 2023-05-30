Джерело: PolskieRadio
На міжнародній безпековій конференції Globsec у Братиславі, Годжес зауважив, що НАТО досягло значного прогресу, зокрема акцентував на посиленні з приєднанням Фінляндії. Водночас наголосив, що Альянс “навіть близько не там, де має бути, якщо серйозно думає здолати російську атаку”.
Генерал навів приклад німецької державної залізниці DB, яка одночасно може перевозити півтори бронетанкові бригади. Одначе, за словами Годжеса, необхідно мати змогу перевозити приблизно по 10-12 одночасно.
Окрім цього, він зауважив щодо радіоелектронної боротьби, в якій РФ має певні переваги.
“Кожен, хто розмовляє незахищеним телефоном чи радіо, буде вбитий протягом трьох-чотирьох хвилин. Ніхто в жодній із цих тепер посилених бойових груп не може безпечно розмовляти ні з ким іншим у бойовій групі США в Польщі”, — пояснив генерал.
Нині НАТО також має переглянути питання оперативної сумісності, запасів боєприпасів та протиповітряної й протиракетної оборони. Годжес констатував, що росіяни продемонстрували наміри використовувати високоточну зброю проти житлових будинків. Отже, за його словами, мовиться не лише про захист Ґданська, Клайпеди чи інших аеропортів і морських портів. Перш за все, мовиться про захист 500 мільйонів європейських громадян.
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