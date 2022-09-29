Генерал Громов: Військові аеродроми та залізницю РБ готують для приймання військ

Про це він зазначив під час онлайн-брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 29 вересня 2022 року.
На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Проте агресор не полишає спроб втягнути білоруський народ у війну для втілення своїх загарбницьких намірів.
Так, на військовому аеродромі Лунинець ЗС РБ (50 км від державного кордону з Україною) тривають заходи з розбудови аеродрому, ремонту казармених приміщень, гуртожитків, складських приміщень тощо. Все це вказує на ймовірні наміри тривалого використання цього летовища, зокрема й підрозділами РФ.
Окрім цього, такі інженерні роботи проводяться і на території аеродрому Зябрівка (25 км від державного кордону з Україною). Тут також продовжує дислокуватися зенітно-ракетний дивізіон С-400 та низка радіолокаційних станцій країни-агресорки. А в районі міста Осиповичі (180 км від державного кордону з Україною) зафіксовані елементи ракетного дивізіону “Іскандер”.
Бригадний генерал Олексій Громов також зауважив, що тривають заходи щодо перевірки та підготовки білоруської залізниці для перевезення військ. За наявною інформацією, під керівництвом осіб з ПВК “Вагнера” триває підготовка співробітників білоруського приватного охоронного підприємства “Гарт-сервіс”.
- В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ. Зазначається, що мобілізовані мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи ЗС РФ. На тлі поповнення, співвідношення “досвідчених” та “молодих” військових має скласти 1 до 5.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від РФ. Таке припустили через його заяви.
- В Білорусі розпочали командно-штабні навчання військових сил держави, спрямовані на “звільнення території, тимчасово захопленої противником”.
- РФ передислокувала більшість військ, які перебували на кордоні з Фінляндією та країнами Балтії. До України на війну перекинули близько 80% угруповання.