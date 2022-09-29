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Генерал Громов: Військові аеродроми та залізницю РБ готують для приймання військ

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов зазначив, що білоруські військові аеродроми та залізницю готують для приймання військ.

Четвер, 29 вересня 2022, 21:22
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Про це він зазначив під час онлайн-брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 29 вересня 2022 року.

На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Проте агресор не полишає спроб втягнути білоруський народ у війну для втілення своїх загарбницьких намірів.

Так, на військовому аеродромі Лунинець ЗС РБ (50 км від державного кордону з Україною) тривають заходи з розбудови аеродрому, ремонту казармених приміщень, гуртожитків, складських приміщень тощо. Все це вказує на ймовірні наміри тривалого використання цього летовища, зокрема й підрозділами РФ.

Окрім цього, такі інженерні роботи проводяться і на території аеродрому Зябрівка (25 км від державного кордону з Україною). Тут також продовжує дислокуватися зенітно-ракетний дивізіон С-400 та низка радіолокаційних станцій країни-агресорки. А в районі міста Осиповичі (180 км від державного кордону з Україною) зафіксовані елементи ракетного дивізіону “Іскандер”.

Бригадний генерал Олексій Громов також зауважив, що тривають заходи щодо перевірки та підготовки білоруської залізниці для перевезення військ. За наявною інформацією, під керівництвом осіб з ПВК “Вагнера” триває підготовка співробітників білоруського приватного охоронного підприємства “Гарт-сервіс”.

Теги: Генштаб, Громов, РБ, ситуація на фронті

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