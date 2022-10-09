Про це генерал розповів в інтерв’ю DW.
За його словами, ситуація з мостом ускладнить для РФ матеріально-технічне забезпечення військ та доставку бронетехніки до Криму.
“Українці послідовно завдають ударів по об’єктах логістики, що є хорошим способом послабити російські можливості здійснювати забезпечення військ”, – додав він.
Ходжес зазначив, що, за його спостереженнями, логістична мережа РФ – “не та, яка необхідна для проведення довгострокових наземних операцій”. Російський флот, ВПС та армія не “працювали узгоджено” з початку повномасштабного вторгнення, пояснив американський генерал.
Він наголосив, що “такі об’єкти, як мости, логістичні лінії комунікації” є “легітимними цілями”, і акцентував різницю між поразкою подібних цілей та атакою на цивільних осіб, “що минулої ночі були вбиті в результаті російського ракетного удару по Запоріжжю”.
На питання про те, чому Київ не бере на себе відповідальності за вибух на Кримському мості, Ходжес відповів: “Вони не зобов’язані. Важливим є ефект”.
У ніч на 9 жовтня Запорізька область України зазнала масованих ракетних ударів з боку РФ. Під обстріл потрапили десятки приватних будинків, два багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура. Пошкоджено зокрема й торгові точки, офісні приміщення, дитячі садки та школи.
Президент України Володимир Зеленський назвав ракетні удари по Запоріжжі “абсолютним злом”, а тих, хто наказав завдати їх, – “нелюдями та терористами”.
Раніше американський генерал, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес висловив думку стосовно факторів, які можуть призвести РФ до розпаду. Кремль вже зіштовхнувся з історичною кризою довіри, а водночас стає дедалі очевиднішим, що Україна переможе у війні, яку розв’язала Москва.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов опублікував відео палаючого Кримського мосту разом з відео на якому Мерілін Монро співає пісню “Happy Birthday Mr. President”.
- Президент РФ Володимир Путін після повідомлення про вибух та пожежу на Кримському мосту доручив створити урядову комісію для розслідування причин інциденту.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прокоментував пожежу на Кримському мосту та заявив, що ця ціль існує вже давно.