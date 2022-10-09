Пошкодження Кримського мосту, що з'єднує Краснодарський край РФ з анексованим українським півостровом, посилить проблеми військових РФ з логістикою в Україні. Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес 9 жовтня.

Про це генерал розповів в інтерв’ю DW.

За його словами, ситуація з мостом ускладнить для РФ матеріально-технічне забезпечення військ та доставку бронетехніки до Криму.

“Українці послідовно завдають ударів по об’єктах логістики, що є хорошим способом послабити російські можливості здійснювати забезпечення військ”, – додав він.

Ходжес зазначив, що, за його спостереженнями, логістична мережа РФ – “не та, яка необхідна для проведення довгострокових наземних операцій”. Російський флот, ВПС та армія не “працювали узгоджено” з початку повномасштабного вторгнення, пояснив американський генерал.

Він наголосив, що “такі об’єкти, як мости, логістичні лінії комунікації” є “легітимними цілями”, і акцентував різницю між поразкою подібних цілей та атакою на цивільних осіб, “що минулої ночі були вбиті в результаті російського ракетного удару по Запоріжжю”.

На питання про те, чому Київ не бере на себе відповідальності за вибух на Кримському мості, Ходжес відповів: “Вони не зобов’язані. Важливим є ефект”.

У ніч на 9 жовтня Запорізька область України зазнала масованих ракетних ударів з боку РФ. Під обстріл потрапили десятки приватних будинків, два багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура. Пошкоджено зокрема й торгові точки, офісні приміщення, дитячі садки та школи.

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетні удари по Запоріжжі “абсолютним злом”, а тих, хто наказав завдати їх, – “нелюдями та терористами”.

Раніше американський генерал, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес висловив думку стосовно факторів, які можуть призвести РФ до розпаду. Кремль вже зіштовхнувся з історичною кризою довіри, а водночас стає дедалі очевиднішим, що Україна переможе у війні, яку розв’язала Москва.