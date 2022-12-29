Про це генерал заявив у програмі DW Conflict zone.
Він погодився, що наступні місяці буде низка важких боїв, тож планувати “парад перемоги поки зарано”. Генерал також акцентував, що військові РФ надалі тероризуватимуть цивільне населення, аби натиснути на українську владу.
Росіяни продовжать атакувати цивільні цілі, сподіваючись змусити нас втратити волю. Але я не думаю, що це станеться”, – наголосив Ходжес.
Він також переконаний, що більшість людей, котрі зараз мусять жити під тимчасовою окупацією, воліли б бути частиною України, а ніяк не Росії.
Генерал також висловив впевненість, що Україна звільнить Крим до кінця серпня, причина його заяви полягає у матеріально-технічному забезпеченні.
Так, до Криму з Росії прокладено всього два сухопутні шляхи: Керченський міст, який вже має серйозні пошкодження і може отримати нові удари найближчим часом, та так званий сухопутний міст, що пролягає із Ростова через Маріуполь, Мелітополь і далі до Криму. Він нагадав, що українці вже можуть цілити по Мелітополю з HIMARS.
Тож, пояснює екскомандувач, обидві сухопутні шляхи, необхідні для постачання до Криму, вже порушені, і протягом наступних двох місяців проблеми росіяни лише посиляться.
Раніше Ходжес зазначав, що пошкодження Кримського мосту, що з’єднує Краснодарський край РФ з анексованим українським півостровом, посилить проблеми військових РФ з логістикою в Україні.
Окрім цього, Бен Ходжес зауважив, що вже зараз можна позбавити росіян можливості використовувати Кримський півострів як плацдарм. Для цього США та Захід мають розпочати споряджати далекобійні ракети.
За його словами, адміністрація США надто перестраховується у питанні озброєння. Така поведінка прослідковується ще з моменту дискусій стосовно надання Javelin, теж відбувалось зі Stinger. Проте вже нині, наголосив генерал, США надають Україні системи Patriot. Він запевнив, що Росія не вдалась до реалізації погроз ескалації, оскільки їй просто немає чим відповісти.
Генерал не став прогнозувати, як розвиватимуться події після поразки Росії у війні проти України. Попри те, що існують різні сценарії розколу Росії, або абсолютної зміни влади, Ходжес наразі не дотримуватися жодного з аналітичних прогнозів. Проте констатував, що про повернення до “звичних” робочих взаємовідносин з нинішньою владою Кремля не може навіть йтися.
Важко уявити, що найближчим часом ми зможемо повернутися до звичного ведення справ з Росією, і, звичайно, не з нинішнім керівництвом країни та більшістю добре відомих осіб з Кремля”, – зауважив генерал.
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