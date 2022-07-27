Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко - який від початку повномасштабного вторгнення РФ до квітня керував обороною Миколаєва - повернувся до міста. Тепер він буде займатись низкою завдань на території Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу в медіацентрі “Україна – Укрінформ”.

За його словами, після повернення до Миколаєва Дмитро Марченко займатиметься координацією та посиленням роботи партизанів на тимчасово окупованих Росією територіях України.

“Він відряджений для роботи з партизанами та військовою адміністрацією. А також для інших завдань на території Миколаївської області”, – сказав Кім.

Голова ОВА додав, що генерал-майор Марченко також займатиметься посиленням взаємодії між Збройними силами України та військовою адміністрацією.

Додамо, що Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва. Опісля його перевели на іншу ділянку фронту.