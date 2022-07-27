Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу в медіацентрі “Україна – Укрінформ”.
За його словами, після повернення до Миколаєва Дмитро Марченко займатиметься координацією та посиленням роботи партизанів на тимчасово окупованих Росією територіях України.
“Він відряджений для роботи з партизанами та військовою адміністрацією. А також для інших завдань на території Миколаївської області”, – сказав Кім.
Голова ОВА додав, що генерал-майор Марченко також займатиметься посиленням взаємодії між Збройними силами України та військовою адміністрацією.
Додамо, що Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва. Опісля його перевели на іншу ділянку фронту.
- Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що новий наступ на Миколаїв можливий лише теоретично. Військовий керував обороною Миколаєва з перших днів російського вторгнення.