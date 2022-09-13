Про це він розповів “Суспільному”.
Марченко зазначив, що завдяки вдалому плануванню Оперативного командування “Південь”, українські військові звільнили 13 населених пунктів окупованого півдня.
“Протягом двох останніх тижнів знищено понад 1 800 російських військових, збиті два літаки, два гелікоптери. Знищені понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, понад 20 реактивних систем залпового вогню. Завдяки сучасній техніці, що нам надають міжнародні партнери, артилерійськими ударами ЗСУ були знищені мости, 150 командних пунктів РФ, близько 70 баз, де зберігаються боєприпаси”, — сказав Дмитро Марченко.
Відповідно до зведення Головного управління розвідки, є підтвердження того, що російські офіцери, які командують на Херсонському напрямку, морально дуже пригнічені: “Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовим та звільняти окуповані території”, — додав Марченко.
- Станом на початок 202-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.
- Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що контрнаступ Збройних сил України на південному напрямку значно вливає на моральний стан російських солдатів та їх військовий потенціал.
- Високопоставлений військовий чиновник США заявив, що Росія втратила свої здобутки на Харківщині і низка російських військових, відступаючи з України, перетнувши кордон повернулись назад до РФ.
- Російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів.