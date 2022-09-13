Станом на 12 вересня лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів. Звільнено понад 500 квадратних кілометрів окупованих територій Півдня. Водночас військові РФ пригнічені морально. За словами генерал-майора Збройних сил України Дмитра Марченка, росіянам дали команду не відкривати вогонь, а вести перемовини з українськими військовими.

Про це він розповів “Суспільному”.

Марченко зазначив, що завдяки вдалому плануванню Оперативного командування “Південь”, українські військові звільнили 13 населених пунктів окупованого півдня.

“Протягом двох останніх тижнів знищено понад 1 800 російських військових, збиті два літаки, два гелікоптери. Знищені понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, понад 20 реактивних систем залпового вогню. Завдяки сучасній техніці, що нам надають міжнародні партнери, артилерійськими ударами ЗСУ були знищені мости, 150 командних пунктів РФ, близько 70 баз, де зберігаються боєприпаси”, — сказав Дмитро Марченко.

Відповідно до зведення Головного управління розвідки, є підтвердження того, що російські офіцери, які командують на Херсонському напрямку, морально дуже пригнічені: “Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовим та звільняти окуповані території”, — додав Марченко.