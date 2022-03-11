російсько-українська війна
03:54 Генерал Марченко, за котрого внесли заставу у 20 млн грн, керує обороною Миколаєва – Геращенко
02:59 Disney призупиняє весь свій бізнес в РФ
01:57 У Німеччині заявили, що немає такого поняття, як прискорена процедура вступу до ЄС
01:35 «Це геноцид, котрий влаштувала російсько-фашистська армія на чолі із Путіним» – мер Маріуполя про облогу міста
01:06 Western Union призупиняє діяльність в РФ та РБ
00:34 У Мелітополі викрали депутатку від «Європейської Солідарності»
00:19 Путін не проти прямих перемовин з президентом України – глава МЗС Туреччини

10 березня

23:47 Жодна людина досі не евакуйована з Маріуполя – Верещук
23:05 Умови, визначені Путіним для припинення вогню в Україні, «неприйнятні для всіх» – Макрон
22:37 У бою на Київщині «Азов» здобув трофейні документи окупантів
21:59 Війська РФ можуть підірвати склади з аміаком на Харківщині, аби звинуватити ЗСУ – СБУ
21:39 Ворог зазнає великих втрат, тому активно розповсюджує фейки – Генштаб
20:09 Goldman Sachs оголосив про вихід з РФ
19:18 Хакери Anonymous зламали і розкрили базу даних Роскомнагляду на 820 гігабайтів
18:23 Протягом двох тижнів війни Росія завдала збитків Україні на 100 мільярдів доларів
18:19 В Україні збили ще один ворожий літак Су-25
17:43 Росія та QAnon просувають однакову теорію змови щодо біолабораторій в Україні
17:35 Окупанти у Сєвєродонецьку обстріляли продуктовий магазин: є загиблий
16:02 Я в Україні і не збираюся нікуди їхати — Ахметов для Forbes
15:50 Зеленський дозволив націоналізацію російського майна в Україні
15:43 Російські прокурори незаконно ув’язнили 5 кримських татар — Денісова
15:15 71 дитина загинула внаслідок вторгнення РФ в Україну
15:03 Автор “Святого Джавеліна” зібрав мільйон доларів із продажу стікерів та футболок: гроші передадуть на допомогу українцям
14:40 Гірничодобувна компанія Rio Tinto розриває зв’язки з російським бізнесом через напад РФ на Україну
14:09 Через санкції Китай відмовився постачати запчастини для літаків до РФ
13:49 Пілоти Формули-1 підтримали Україну
13:47 «779 км до вільного Києва» – У Вільнюсі з’явилися нові дорожні знаки на підтримку України
13:28 До РФ зупинили поставки американського взуття Crocs і Skechers
13:28 Uniqlo все ж зупинить роботу в Росії, але не виходитиме з ринку
13:25 Контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги передаватимуть ЗСУ
13:22 «Попередження» Росії про біологічну зброю в Україні повторює сценарій Сирії – The Guardian

Генерал Марченко, за котрого внесли заставу у 20 млн грн, керує обороною Миколаєва – Геращенко

Народна депутатка від франції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що наразі оборону міста Миколаїв організовує генерал Дмитро Марченко, котрого у 2019 році звинуватили у закупівлі неякісних бронежилетів та за якого внесли заставу у 20 млн грн.

П’ятниця, 11 березня 2022, 03:54
Підтримати

Про це нардеп повідомила у Facebook.

Класне фото! На ньому, окрім Роман Костенко і глави ОДА Кіма, генерал Марченко. Той самий, який в перші дні війни в 14 захищав Україну, якого в 19 кинули в тюрму за начебто не такі броніки, (арештували та згноїли 16 тисяч таких дефіцитних сьогодні бронежилетів). Тоді Марченка буквально викупили з СІЗО, внісши заставу в 20 млн грн”, – написала Геращенко.

Вона наголосила, що наразі генерал Марченко захищає Миколаїв.

Геращенко поділилась, що Петро Порошенко отримав дивний дзвінок з ГПУ від якогось прокурора, який запропонував йому перерахувати заставу за Марченка у фонд військової допомоги прокуратурі.

Та зазначила, що команда Порошенка по всьому світу розшукували дефіцитні бронежилети та вже закупили їх на 250 тис. євро.

“Сьогодні кожен робить що може для спільної перемоги!”, – резюмувала народна депутатка.

Теги: забезпечення армії, політичні переслідування, російсько-українська війна, Марченко

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook