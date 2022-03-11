Генерал Марченко, за котрого внесли заставу у 20 млн грн, керує обороною Миколаєва – Геращенко

Про це нардеп повідомила у Facebook.
Класне фото! На ньому, окрім Роман Костенко і глави ОДА Кіма, генерал Марченко. Той самий, який в перші дні війни в 14 захищав Україну, якого в 19 кинули в тюрму за начебто не такі броніки, (арештували та згноїли 16 тисяч таких дефіцитних сьогодні бронежилетів). Тоді Марченка буквально викупили з СІЗО, внісши заставу в 20 млн грн”, – написала Геращенко.
Вона наголосила, що наразі генерал Марченко захищає Миколаїв.
Геращенко поділилась, що Петро Порошенко отримав дивний дзвінок з ГПУ від якогось прокурора, який запропонував йому перерахувати заставу за Марченка у фонд військової допомоги прокуратурі.
Та зазначила, що команда Порошенка по всьому світу розшукували дефіцитні бронежилети та вже закупили їх на 250 тис. євро.
“Сьогодні кожен робить що може для спільної перемоги!”, – резюмувала народна депутатка.
- Нагадаємо, у генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що на початок 15-тої доби від вторгнення РФ, війська окупанта знизили темпи наступу. Ворог деморалізований та вдається до дезертирства і мародерства.
- Також повідомлялось, що Збройні сили України днями розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття. Наша сторона отримала секретний GPS-навігатор окупантів та взяла у полон пілотів СУ-30, котрі бомбили мирне населення.
- Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Путін не проти прямих перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Чавушоглу сказав після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ.
- Президент Леонід Кучма, який очолював державу в 1994 – 2005 роках, висловився щодо війни в Україні, яку розв’язала РФ. Він наголосив, що Україна ніколи не була РФ та ніколи нею не стане, оскільки ми – окремий народ із власною історією.