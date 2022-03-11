Генерал Марченко, за котрого внесли заставу у 20 млн грн, керує обороною Миколаєва – Геращенко

Народна депутатка від франції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що наразі оборону міста Миколаїв організовує генерал Дмитро Марченко, котрого у 2019 році звинуватили у закупівлі неякісних бронежилетів та за якого внесли заставу у 20 млн грн.

Про це нардеп повідомила у Facebook.

Класне фото! На ньому, окрім Роман Костенко і глави ОДА Кіма, генерал Марченко. Той самий, який в перші дні війни в 14 захищав Україну, якого в 19 кинули в тюрму за начебто не такі броніки, (арештували та згноїли 16 тисяч таких дефіцитних сьогодні бронежилетів). Тоді Марченка буквально викупили з СІЗО, внісши заставу в 20 млн грн”, – написала Геращенко.

Вона наголосила, що наразі генерал Марченко захищає Миколаїв.

Геращенко поділилась, що Петро Порошенко отримав дивний дзвінок з ГПУ від якогось прокурора, який запропонував йому перерахувати заставу за Марченка у фонд військової допомоги прокуратурі.

Та зазначила, що команда Порошенка по всьому світу розшукували дефіцитні бронежилети та вже закупили їх на 250 тис. євро.