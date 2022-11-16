Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що РФ не досягла «жодної мети» у повномасштабній війні проти України. На кожному етапі росіяни "раз за разом" зазнавали невдачі.

Про це йшлося під час спільного брифінгу У Пентагоні Марка Міллі з міністр оборони США Ллойдом Остіном після віртуальної зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Він наголосив, що росіяни програли “стратегічно, програли оперативно і програли тактично”.

Міллі констатував, що РФ не вдалося “захопити всю Україну” на початку повномасштабної війни, а після переорієнтації стратегічних зусиль на Донбас, не вдалося захопити Запоріжжя та утримати Херсон, “їхнє незаконне вторгнення зазнало невдачі, кожне з них”.

“На всій лінії фронту довжиною приблизно у 900 кілометрів українці досягали одного успіху за іншим, а росіяни кожного разу зазнавали невдачі”, — наголосив генерал.

Разом з тим, Міллі зауважив, що швидко вигнати російські війська з усієї української території дуже складно.

Наразі росіяни окупували приблизно 20% українських земель, що є “немалою територією”. Окрім цього РФ досі зберігає значну бойову міць на території України.

Проте, генерал акцентував, що Україна має успішну оборону і наголосив, що вважає неймовірним те, що на що здатні українці на полі бою.

Під час брифінгу також обговорили інцидент, що стався у Польщі.

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що поки що США не бачили жодної інформації, яка б суперечила “попередній оцінці” президента Польщі Анджея Дуди про те, що вчорашній вибух у Польщі, в результаті якого загинуло двоє осіб, “швидше за все, є результатом удару української ракети ППО”.

Одначе, він наголосив, що якими б не були остаточні висновки, світ знає, що РФ несе остаточну відповідальність за те, що сталося.

“Польща проводить це розслідування професійно, тому ми не будемо випереджати їхню роботу. Ми підтримуватимемо тісний зв’язок з нашими польськими колегами, а також з нашими союзниками по НАТО та іншими цінними партнерами”, – зазначив Остін.

Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета з української системи ППО.

Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.

У міністерстві закордонних справ Польщі раніше заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.

Своєю чергою, Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.

Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.