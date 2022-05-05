Про це повідомляє BBС.
Батько керує військами Центрального воєнного округу, а його син командує полком в елітній Таманській мотострілецької дивізії. Вона наступала на Київ через Сумську та Чернігівську області, однак зазнала значних втрат.
Проте це не завадило Лапіну-старшому вручити молодшому “орден мужності”. Цю подію активно транслювали російські пропагандистські ЗМІ. Сюжет вийшов у етер, коли війська РФ відступали з півночі України.
Також про цю подію свідчить перехоплена СБУ розмова. Російські солдати, скаржачись на відсутність підтримки, вимагали від генерала, який прибув в Україну, “залізти з ними в окоп” та посадити туди ж його сина.
- Нагадаємо, що розвідка Сполучених Штатів Америки надає Україні дані, завдяки яким вдалось знайти та ліквідувати багатьох генералів з РФ.
- Раніше Збройні сили України ліквідували генерал-майора Володимира Фролова, який обіймав посаду заступника командира 8-ої загальновійськової армії РФ.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час боїв під Києвом було знищено російського підполковника А. Захарова.
- В Україні ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку армії загарбників, полковника Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році отримав та виконав наказ штурмувати Іловайськ під час виходу українських воїнів із котла.
- Також українські військові ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова.
- Варто зазаначити, що під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу РФ.