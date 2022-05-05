Російський генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина Дениса Лапіна орденом за провальний наступ на Сіверському напрямку.

Про це повідомляє BBС.

Батько керує військами Центрального воєнного округу, а його син командує полком в елітній Таманській мотострілецької дивізії. Вона наступала на Київ через Сумську та Чернігівську області, однак зазнала значних втрат.

Проте це не завадило Лапіну-старшому вручити молодшому “орден мужності”. Цю подію активно транслювали російські пропагандистські ЗМІ. Сюжет вийшов у етер, коли війська РФ відступали з півночі України.

Також про цю подію свідчить перехоплена СБУ розмова. Російські солдати, скаржачись на відсутність підтримки, вимагали від генерала, який прибув в Україну, “залізти з ними в окоп” та посадити туди ж його сина.