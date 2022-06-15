Про це інформує американський телеканал CNN.
“У війні немає неминучості. Війна приймає багато, багато поворотів. Тому я б не сказав, що це неминуче”, — зазначив Міллі, перш ніж підтвердити, що “цифри на користь росіян”.
Генерал зауважив, що українське місто Сєвєродонецьк “ймовірно, на три чверті захоплено російськими військами”, але “українці воюють з ними вулиця за вулицею, будинок за будинком”.
Він охарактеризував поточну фазу війни як дуже жорстоку битву на виснаження, майже як Першу світову війну, зазначивши, що прогрес РФ в регіоні був “дуже повільним, дуже важким”.
Марк Міллі нагадав, шо росіяни зіткнулися з багатьма проблемами. У них є проблеми з управлінням, логістикою, а також з моральним духом, з лідерством і безліч інших проблем. Він також наголосив, що “росіяни зазнали величезних втрат”.
За словами генерала, якщо українці правильно використають системи озброєння, які надають США та інші союзники, “вони повинні мати можливість знищити значну кількість цілей”.
Він також відзначив українців як “першокласних артилеристів” на гаубицях Triple 7, і очікує, що вони також будуть дуже хороші у високомобільній артилерійській ракетній системі HIMARS.
Міллі також переконаний, що Україна зможе витримати боротьбу, всупереч повідомленням ЗМІ, що близько 100 українських військових гинуть і ще від 100 до 300 людей отримують поранення щодня.
“Ваша здатність переносити страждання, ваша здатність витримувати жертви прямо пропорційна цілі, яку потрібно досягти. І якщо мета, яку потрібно досягти, — це виживання вашої країни, то ви її витримаєте”, — наголосив Марк Міллі.
- Нагадаємо, 12 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Залужний поінформував про поточну ситуацію на фронті та наголосив на потребах України у зброї.
- За словами американського посадовця, незабаром адміністрація Джо Байдена оголосить про додаткову військову допомогу Україні сумарною вартістю 1 мільярд доларів.
- Сполучені Штати готові підтримати новий союз між Україною, Великою Британією, Польщею та країнами Балтії, якщо його буде створено.
- Раніше повідомлялося, що уряд США скерує в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню, а також надаватиме “усе, що необхідне для завдання ударів по цілям на українській території, котрі вони обиратимуть”.
- Також міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що незабаром будуть посилені зусилля задля того, щоб надати Україні якомога більше допомоги.
- Окрім цього, Північноатлантичний альянс планує перевести українську армію на озброєння за стандартами НАТО. Відповідний план обговорять очільники міністерств оборони країн-членкинь альянсу.