Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що, попри те, що російські сили мають більшу чисельність та переважають українські сили у Донецькій та Луганській областях, консолідація російського контролю на сході України була "не завершеною".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“У війні немає неминучості. Війна приймає багато, багато поворотів. Тому я б не сказав, що це неминуче”, — зазначив Міллі, перш ніж підтвердити, що “цифри на користь росіян”.

Генерал зауважив, що українське місто Сєвєродонецьк “ймовірно, на три чверті захоплено російськими військами”, але “українці воюють з ними вулиця за вулицею, будинок за будинком”.

Він охарактеризував поточну фазу війни як дуже жорстоку битву на виснаження, майже як Першу світову війну, зазначивши, що прогрес РФ в регіоні був “дуже повільним, дуже важким”.

Марк Міллі нагадав, шо росіяни зіткнулися з багатьма проблемами. У них є проблеми з управлінням, логістикою, а також з моральним духом, з лідерством і безліч інших проблем. Він також наголосив, що “росіяни зазнали величезних втрат”.

За словами генерала, якщо українці правильно використають системи озброєння, які надають США та інші союзники, “вони повинні мати можливість знищити значну кількість цілей”.

Він також відзначив українців як “першокласних артилеристів” на гаубицях Triple 7, і очікує, що вони також будуть дуже хороші у високомобільній артилерійській ракетній системі HIMARS.

Міллі також переконаний, що Україна зможе витримати боротьбу, всупереч повідомленням ЗМІ, що близько 100 українських військових гинуть і ще від 100 до 300 людей отримують поранення щодня.