Про це повідомив міжнародний телеканал CNN із посиланням на речника Об’єднаного штабу полковника Дейва Батлера.

Телефонна розмова між Марком Мілі та Валерієм Герасимовим відбулася в четвер, 19 травня. Генерали розмовляли вперше з початку повномасштабної військової агресії Росії в Україні.

Телефонна розмова була присвячена війні в Україні. Військові обговорили декілька важливих проблем, пов’язаних з безпекою. Також сторони домовилися тримати зв’язок.

Слід зазначити, що розмова генералів відбулася через 6 днів після першої розмови голів оборонних відомств РФ та США Ллойда Остіна та Сергія Шойгу з початку російського вторгнення.

Розмова міністрів тривала годину. Ллойд закликав російського колегу до припинення вогню в Україні.