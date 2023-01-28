Американський генерал ВПС Майкл А. Мініхан розіслав своїм підлеглим лист, у якому попередив про ймовірність війни між США та Китаєм вже у 2025 році. Однією з підстав для такого розвитку подій він називає президентські вибори на Тайвані у 2024 році.

Про це повідомляє The Washington Post.

Китай може вступити у війну зі Сполученими Штатами через два роки, передбачив високопоставлений генерал військово-повітряних сил Мініхан у записці до своїх військ. У ній він стверджує, що до потенційного конфлікту залишилось менше часу, аніж прогнозують інші особи.

Генерал Майкл А. Мініхан, який як голова Командування повітряної мобільності контролює парк транспортних і заправних літаків служби, закликав підлеглих прискорити підготовку до потенційного конфлікту, посилаючись на дії президента Китаю Сі Цзіньпіна.

“Сподіваюся, що я помиляюсь. Але моя інтуїція підказує мені, що ми будемо воювати у 2025 році. Сі забезпечив свій третій термін і призначив свою військову раду в жовтні 2022 року. Президентські вибори в Тайвані відбудуться в 2024 році, що стане для Сі причиною. Президентські вибори в Сполучених Штатах відбудуться в 2024 році і запропонують Сі розгублену Америку. Команда, розум і можливості Сі Цзіньпіна орієнтовані на 2025 рік”, – написав він.

Далі генерал наказує льотчикам, які мають кваліфікацію використовувати зброю і десь у лютому “вистрілити з обойми в 7-метрову ціль” і “цілитися лише в голову”.

Записка Мініхана заохочує тисячі військ під його командуванням готуватися до війни в кількох інших аспектах. Увесь підпорядкований йому персонал повинен “розглядати свої особисті справи” і більш агресивно підходити до навчання, наказує він.

“Біжи свідомо, а не безрозсудно. Якщо ваші тренування для вас комфортні, то ви недостатньо ризикуєте”, — пише він.

Лист, про який вперше повідомила NBC News напередодні, датований 1 лютого — до якого ще залишилося кілька днів — і був розданаий підлеглим командирам Мініхана.

Прессекретарка ВПС, майор Хоуп Кронін, підтвердила його достовірність, написавши в заяві, надісланій ЗМІ після того, як лист почав поширюватися в соціальних мережах, що наказ Мініхана “ґрунтується на минулорічних фундаментальних зусиллях командування аеромобільності, спрямованих на підготовку аеромобільних сил до майбутнього конфлікту, якщо стримування не вдасться”.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив напередодні, що стратегія національної оборони США чітко вказує, “що Китай є головним викликом для Міністерства оборони США” і що офіційні особи США працюють із союзниками та партнерами, щоб “зберегти мирний, вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон”.

Представник оборонного відомства США, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання, сказав, що коментарі Мініхана “не відображають погляду відомства на Китай”.

До того, як у 2021 році приступити до командування аеромобільністю, Мініхан, починаючи з 2013 року, обіймав низку впливових посад у Тихоокеанському регіоні. Зокрема, з вересня 2019 року до серпня 2021 року.

Лист генерала збігається із зусиллями Пентагону відновити 20-річну боротьбу з повстанцями на Близькому Сході та з тим, що адміністрація Байдена продовжує надавати Україні мільярди доларів допомоги у сфері безпеки для боротьби з російським агресором.

Високопоставлені чиновники США деякий час попереджали, що Китай, що набирає обертів та може розпочати напад на Тайвань, яким керують незалежно. Міністерство оборони під керівництвом президента Байдена та його попередника, президента Дональда Трампа, оголосило Китай своєю головною довгостроковою проблемою, посилаючись на швидке військове розширення Пекіна та напористу поведінку в останні роки.

Але офіційні особи США висунули неоднозначні думки щодо того, чи може і коли Китай спробує захопити Тайвань. У 2021 році адмірал Філ Девідсон, тодішній начальник Індійсько-Тихоокеанського командування США, передбачив, що Пекін може зробити таку спробу до 2027 року. З тих пір деякі вчені з питань національної безпеки назвали цей графік “вікном Девідсона”.

Старший офіцер ВМС, адмірал Майк Гілдей, заявив у жовтні, що його службі необхідно підготуватися до “вікна 2022 року або, можливо, вікна 2023 року. Я не можу цього виключити. Я зовсім не хочу бути панікером, кажучи це, просто ми не можемо цього побажати”.

На тлі своєї стурбованості щодо Китаю Пентагон намагався розширити військове партнерство з бажаючими партнерами по всьому Тихому океану. Цього місяця уряди США та Японії оголосили, що підрозділ Корпусу морської піхоти на японському острові Окінава буде перепрофільований у силу, здатну здійснювати стрибки з островів у регіоні та направляти ракети великої дальності на супротивників.

Міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи 11 січня під час пресконференції разом з японськими офіційними особами, заявив, що Сполучені Штати спостерігали деяку “дуже провокаційну поведінку” китайських військ у спробі проштовхнути міжнародні норми. Але він також применшив занепокоєння щодо того, що Китай найближчим часом може розпочати напад на Тайвань.

“Ми спостерігали підвищену активність повітряної діяльності. Ми спостерігаємо збільшення активності надводних суден навколо Тайваню. І знову ж таки, ми вважаємо, що вони намагаються встановити нову норму, але чи означає це, що вторгнення неминуче, я серйозно сумніваюся в цьому”, — сказав Остін.

Мініхан, який пілотував у ВПС як пілот С-130, раніше привертав увагу своїми різкими заявами.

До прикладу у вересні він сказав на військовій конференції за межами Вашингтона, що ВПС спричинили найбільшу “купу мертвих ворогів нашої нації” серед армії США.

“Смертоносність має найбільше значення. Коли ви можете вбити свого ворога, кожна частина вашого життя стає кращою. Ваша їжа стає смачнішою. Ваш шлюб міцніший”, – сказав він, як повідомляє військове видання Task & Purpose.