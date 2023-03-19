Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу “Прямий“.

Політик наголосив, що генерал Забродський з перших днів на війні, був радником Головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного. На переконання Порошенка, Забродський продемонстрував у Генштабі високу ефективність.

“Я можу сказати, що це – один із найталановитіших наших воєначальників… Я згадую, що коли була критична ситуація і в ДАПі, і на окремих блокпостах по дорозі, і в Дебальцево, то Забродський сам сідав у танк, брав з собою своїх героїчних десантників і пробивав будь-які позиції. Починаючи від рейду по тилах, коли після Іловайська ми завдали удар і знищили десятки солдат русні, які вдерлися до нас в 14-му, і завершуючи плануванням стратегічних операцій вже на посаді командувача створених моїм указом як окремого виду Збройних сил Десантно-штурмових військ”, – нагадав Порошенко.

Політик вважає, що Забродський буде призначений указом Верховного Головнокомандувача заступником Залужного, і, ймовірно, відповідатиме за планування та здійснення стратегічних операцій.

Також Петро Порошенко впевнений, що оборона Бахмута – це руйнування планів Путіна на зимовий наступ, що дозволить ЗСУ підготуватися до квітневого-травневого контрнаступу. І підготовка до цього контрнаступу йде дуже активно

“Повним ходом йде амуніція. Так, її не вистачає зараз на передку. Але вона концентрується для потужного удару під час контрнаступу. І ми тримаємо кулаки для того, щоб він був успішний, і робимо для цього все можливе. Ми зі свого боку намагаємося відповідати на замовлення бригад. Лише під час цієї поїздки ми передаємо вантажі, які нам замовили у 80-ці. Зараз їдемо до 77-ї, по дорозі заїжджаємо у 55-у – перевзуваємо артилерійські тягачі і веземо інші речі. 77-а,79-а, 80-а, 55-а артилерійська, 23-й окремий стрілецький, 26-й окремий стрілецький, перший резерв. І це тільки одна поїздка”, – розповів лідер “ЄС”.

17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою. Порошенко переконаний, що це здійснено з метою судити Путіна – і рано чи пізно це відбудеться.

“Я вірю в те, що це не просто символічний акт, хоча і це не треба недооцінювати. Символічний акт, який на сьогоднішній день робить неможливими зустрічі з Путіним, бо він максимально токсичний. Він – військовий злочинець, і будь-які переговори з ним є підтримка злочину, є підтримка агресора. І думаю, що це дуже правильна позиція”, – вважає політик.

Порошенко наголосив, що мета України – перемогти, викинути росіян з кожного клаптика української землі. А також – щоб Путін в Гаазі опинився за ґратами, щоб він відповів і щоб весь світ побачив, що це зло буде покарано:

“Путін дуже любив посилатися на досвід Нюрнберга – от Гаага має стати Нюрнбергом для Путіна”.