Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний звернувся до блогерів з великими аудиторіями, з проханням не коментувати події, які пов'язані з війною в Україні.

Про це Валерій Залужний написав у Facebook.

За його словами, у соціальних мережах час від часу з’являється інформація, яку використовують російські окупанти для нанесення втрат ЗСУ.

“Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів”, – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, лише військове керівництво володіє повною інформацією, яку використовує для відбиття російської агресії. А щоб і надалі успішно знищувати ворога, важливо не розповсюджувати цю інформацію.

“Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!”, – заявив Валерій Залужний.