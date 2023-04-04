Під час свого робочого візиту до України генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле відвідала Одесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відтак очільниця ЮНЕСКО взяла участь у церемонії відкриття інформаційної таблички про включення об’єкта “Історичний центр Одеси” до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також у церемонії відкриття взяли участь заступниця Міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко, перша заступниця Міністра закордонних справ Еміне Джапарова, а також міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Табличку розташували навпроти Одеського археологічного музею на Пушкінській. Одрі Азуле зазначила, що внесення центру Одеси до списку ЮНЕСКО важливе для всього світу.

“Включення Одеси до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – це такий собі своєрідний меседж солідарності від світової спільноти для вас, щоб ви побачили: ми вас підтримуємо”, – сказала Одрі Азуле. А також додала, що ЮНЕСКО продовжить підтримувати захист української культурної спадщини.

Своєю чергою, заступниця Міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко подякувала Комітету всесвітньої спадщини за ухвалення рішення щодо внесення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (під загрозою) за прискореною процедурою.

Нагадаємо, що 25 січня 2023 року міжнародна організація ЮНЕСКО взяла під захист історичний центр Одеси. Ще у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський закликав ухвалити таке рішення.

У мерії наголосили, що для ухвалення рішення знадобилося десять років. Міськрада подякувала “всім, хто пройшов разом із нами цей шлях”, і тим, хто допомагав досягти результату.

Довідково. Світова спадщина ЮНЕСКО – це видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Їхній перелік знаходиться у списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Станом на 2021 рік у ньому був 1121 об’єкт, зокрема 869 культурних, 213 природних і 39 змішаних, зі 167 країн.