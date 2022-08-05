Генеральна секретарка правозахисної міжнародної організації Amnesty International Агнес Калламар поскаржилась, що після опублікованого звіту організації щодо того, що ЗСУ начебто наражають на небезпеку мирних українців, соцмережі організації атакували "проукраїнські тролі".

Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

Агнес Калламар зауважила, що проукраїнські та проросійські “моби та тролі” атакують Amnesty International у соцмережах.

“Це називається пропаганда війни, дезінформація і несвідоме перекручування фактів. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів”, – написала вона.

Вона додала, що Amnesty International не припиняє фіксувати воєнні злочини Росії в Україні, однак вони також повідомляють і про тактику ЗСУ, яка начебто ставить під загрозу життя мирних українців.

“Тим, хто звинувачує нас в упередженому ставленні до України, я відповім: перевірте нашу роботу. Ми підтримуємо постраждалих. Неупереджено”, – резюмувала Калламар.

Варто зауважити, що на звинувачення Amnesty International щодо Збройних сил України зреагувала також посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

“Єдине, що загрожує мирним жителям України – це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б”, – написала вона у Twitter.

ДОВІДКА: 4 серпня Amnesty International опублікувала звіт щодо діяльності українських військових.

В організації наголосили, ЗСУ начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільних мешканців.

Однак цю заяву розкритикували українські посадовці. Зокрема голова українського МЗС Дмитро Кулеба назвав звіт організації “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що єдине, що ставить під загрозу життя українців – це російська армія, яка прийшла в Україну чинити геноцид.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям РФ як держави-терориста – “це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували”.

Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.