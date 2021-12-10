10 грудня 2021 року головний виконавчий директор “Tesla Inc” Ілон Маск зазначив, що "думає залишити роботу і стати впливовим інфлюенсером".

Про це повідомляє пресслужба Reuters.

Я думаю про те, щоб звільнитися з роботи й стати інфлюенсером на повну зайнятість. Що думаєте?”, – написав Маск на своїй офіційній сторінці в Twitter.

Раніше інженер зазначав, що було б добре мати трохи більше вільного часу, а не працювати вдень і вночі.

Минулого місяця він запитав своїх підписників у Twitter, чи варто продати 10% своєї частки в виробництві електромобілів, на що більшість погодилася. Станом на 10 грудня 2021 року він продав акцій на суму майже 12 мільярдів доларів.

Довідка. Ілон Рів Маск – інженер, винахідник, інвестор та мільярдер. Заснував, такі компанії, як “SpaceX”, “PayPal”, “Neuralink” і “The Boring Company”, головний дизайнер та генеральний директор “Tesla Inc.”.