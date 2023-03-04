3 березня генеральний прокурор США Меррік Гарленд здійснив неоголошений візит до України. Це його другий візит до України після повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє CNN.

Як зауважили у міністерстві юстиції Сполучених Штатів, про візит Гарленда не повідомляли завчасно з міркувань безпеки.

За словами посадовця, Гарланд був запрошений до Львова українським генпрокурором Андрієм Костіним і приєднався до президента України Володимира Зеленського на конференції “Єдині заради справедливості”.

Меррік Гарленд “провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого та неспровокованого вторгнення проти її суверенного сусіда”, – сказав посадовець міністерства юстиції США.

Цей візит відбувся майже через два тижні після того, як до України завітав президент США Джо Байден і є однією з кількох поїздок членів адміністрації Байдена.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен нещодавно також відвідала Україну, щоб зустрітися із Зеленським.

Міністерство юстиції США вжило кількох заходів, щоб притягнути російський уряд та його прихильників до відповідальності з початку повномасштабного вторгнення.

1 березня Гарланд засвідчив судовому комітету Сенату США, що, на його думку, російський уряд скоює злочини проти людяності, і заявив, що міністерство юстиції США підтримує зусилля Гааги щодо розслідування та судового переслідування цих злочинів.