Про це повідомляє CNN.
Як зауважили у міністерстві юстиції Сполучених Штатів, про візит Гарленда не повідомляли завчасно з міркувань безпеки.
За словами посадовця, Гарланд був запрошений до Львова українським генпрокурором Андрієм Костіним і приєднався до президента України Володимира Зеленського на конференції “Єдині заради справедливості”.
Меррік Гарленд “провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого та неспровокованого вторгнення проти її суверенного сусіда”, – сказав посадовець міністерства юстиції США.
Цей візит відбувся майже через два тижні після того, як до України завітав президент США Джо Байден і є однією з кількох поїздок членів адміністрації Байдена.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен нещодавно також відвідала Україну, щоб зустрітися із Зеленським.
Міністерство юстиції США вжило кількох заходів, щоб притягнути російський уряд та його прихильників до відповідальності з початку повномасштабного вторгнення.
1 березня Гарланд засвідчив судовому комітету Сенату США, що, на його думку, російський уряд скоює злочини проти людяності, і заявив, що міністерство юстиції США підтримує зусилля Гааги щодо розслідування та судового переслідування цих злочинів.
- 3 березня президент України Володимир Зеленський разом із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом приїхали до Львова, де вшанували пам’ять українських військових, що загинули під час російсько-української війни.