Джерело: Єнс Столтенберг в Twitter
Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, очолює НАТО з 2014 року, і його повноваження продовжували двічі, в тому числі минулого року після вторгнення Росії в Україну.
У Twitter Столтенберг зазначив, що він пишається “рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року”.
“Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є важливішим, ніж будь-коли”, – додав він.
- Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО “вже зараз” – навіть якщо членство настане лише після війни.
- Запрошення Україні вступити до НАТО має бути чітким і не може бути відкликане, вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.