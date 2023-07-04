Контракт генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга буде продовжено на рік, до 1 жовтня 2024 року.

Джерело: Єнс Столтенберг в Twitter

Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, очолює НАТО з 2014 року, і його повноваження продовжували двічі, в тому числі минулого року після вторгнення Росії в Україну.

У Twitter Столтенберг зазначив, що він пишається “рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року”.

“Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є важливішим, ніж будь-коли”, – додав він.