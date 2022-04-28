Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розповів подробиці своєї зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Гутерреша, ці перемовини були "дуже корисними".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як зауважив Антоніу Гутерреш, зустрівшись віч-на-віч з Путіним він нагадав російському президенту, що вторгнення РФ до України – це порушення Статуту ООН і війну потрібно завершити якомога раніше.

Генсек ООН також додав, що розповів очільнику Кремля про свою стурбованість щодо порушення міжнародного права, прав людини та “можливих військових злочинів”.

“Війна не закінчиться на зустрічах. Війна закінчиться тоді, коли Росія вирішить її припинити і коли після припинення обстрілів з’явиться можливість серйозної політичної угоди. Ми проводимо зустрічі, але це не те, що завершить війну”, – сказав Гутерреш.

Він додав, що на зустрічі з президентом РФ обговорив питання евакуації мирних мешканців Маріуполя, які перебувають в укриттях заводу “Азовсталь”.

За словами Гутерреша, “у принципі, Путін погодився” на цю евакуацію і наразі між ООН та міноборони РФ ведуться перемовини щодо з’ясування деталей.

Він додав, що ООН також постійно спілкується з українською владою, щоб створити ситуацію, коли жодна зі сторін не зможе звинуватити один одного у тому, що якісь домовленості не виконуються.