Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш відвідає Україну цього тижня, вирушить до Львова в четвер щодо обговорення двосторонніх питань і до Одеси в п’ятницю для обговорення зернової угоди.

Про це інформує телеканал CNN.

За словами прессекретаря Стефана Дюжарріка, Гутерреш проведе тристоронню зустріч з українськими лідерами та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити внутрішню роботу чорноморської зернової угоди. Він також планує провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

У липні Україна і РФ погодилися укласти угоду за посередництва ООН і Туреччини, щоб дозволити відновити життєво важливий експорт зерна з українських чорноморських портів.

Гутерреш вирушить до Стамбула у суботу. Дюжаррік зауважив, що росіяни знають про плани поїздок генсека.

Раніше представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН готова підтримати відправку будь-якої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, якщо з такою місією погодяться Україна та російська сторона.