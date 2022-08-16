Про це інформує телеканал CNN.
За словами прессекретаря Стефана Дюжарріка, Гутерреш проведе тристоронню зустріч з українськими лідерами та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити внутрішню роботу чорноморської зернової угоди. Він також планує провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
У липні Україна і РФ погодилися укласти угоду за посередництва ООН і Туреччини, щоб дозволити відновити життєво важливий експорт зерна з українських чорноморських портів.
Гутерреш вирушить до Стамбула у суботу. Дюжаррік зауважив, що росіяни знають про плани поїздок генсека.
Раніше представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН готова підтримати відправку будь-якої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, якщо з такою місією погодяться Україна та російська сторона.
- 22 липня РФ погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
- Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
- Речник ООН Фархан Хак зазначив, що сторони договору та ООН щодо експорту українського зерна перебувають у тісному контакті. Спільний координаційний центр щодо втілення угоди став працювати 26 липня.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що розблокування портів дасть як мінімум 1 млрд доларів для української економіки.