Українські прикордонники отримали від благодійників з Латвії транспортні засоби, тактичне та інженерне захисне спорядження й інші речі, необхідні для захисту держави від повномасштабного вторгнення Росії.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Зокрема прикордонники отримали мікроавтобус, два позашляховики, генератори, тактичне та інженерне захисне спорядження, газові балони та інші необхідні бійцям речі.

Додамо, що за словами міністерки оборони Латвії Інари Мурнієце на засіданні “Рамштайну”, уряд Латвії передасть Україні всі свої наявні переносні зенітно-ракетні комплекси “Stinger”.

Також 16 лютого Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.

Як повідомляли #Букви, прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш переконаний, що після перемоги Україна має вступити до НАТО, аби запобігти новій війні. Він також закликав формально відкрити переговори про вступ України до ЄС, навіть попри бойові дії.

Крім того, Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Зокрема, додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія та Нідерланди.

Зазначимо, що завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки.