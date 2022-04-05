Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.
Чернігів одним з перших взяв на себе удар російської навали. Понад місяць місто було в оточенні. Без світла, без тепла, без харчових продуктів і без ліків. Але древня українська фортеця не здалася.
Чернігівська міська лікарня понад три тижні перебувала у критичному стані. Не було електрики, води, тепла.
За словами Порошенка, санітарки, медсестри, лікарі не покидали свої робочі місця. У цих надважких умовах вони надавали весь обсяг екстренної медичної допомоги воїнам Збройних Сил України, територіальної оборони та містянам.
17 березня лікарня потрапила під обстріл, у результаті якого більшість вікон вилетіло, були поранені працівники, лікарі, пацієнти.
Наразі лікарня потребує практично всього.
“Сьогодні нам вдалося привезти генератори, медикаменти та харчові продукти в Чернігів. Медики продовжать свою героїчну працю, без якої неможливо обійтися”, – зазначив політик.
- Нагадаємо, 1 квітня очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що російські окупанти відходять з області. Водночас він попередив місцевих жителів, що залишаються загрози ракетних та авіаударів.
- Президент України Володимир Зеленський надав звання Місто-герой декільком українським містам, котрі героїчно протистоять російській збройній агресії та продовжують чинити опір під обстрілами ворога. Йдеться про Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваху.
- Раніше Петро Порошенко надав українським військовим партію бронежилетів, рацій та аптечок.