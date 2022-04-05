Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з однопартійцями привіз допомогу у місто Чернігів, котре протягом тижнів піддавалось постійним обстрілам російськими військами. Зокрема Чернігівській міській лікарні передали генератори та медикаменти.

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Чернігів одним з перших взяв на себе удар російської навали. Понад місяць місто було в оточенні. Без світла, без тепла, без харчових продуктів і без ліків. Але древня українська фортеця не здалася.

Чернігівська міська лікарня понад три тижні перебувала у критичному стані. Не було електрики, води, тепла.

За словами Порошенка, санітарки, медсестри, лікарі не покидали свої робочі місця. У цих надважких умовах вони надавали весь обсяг екстренної медичної допомоги воїнам Збройних Сил України, територіальної оборони та містянам.

17 березня лікарня потрапила під обстріл, у результаті якого більшість вікон вилетіло, були поранені працівники, лікарі, пацієнти.

Наразі лікарня потребує практично всього.