Лідер партії "Європейська Солідарність" та п’ятий президент України Петро Порошенко спільно з волонтерами підготував нову партію техніки для українських військових, яку вже завтра буде доставлено на східний фронт.

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Відтак, на передову до українських захисників буде доставлено генератори, монітори, планшети, дрони, автомобільні радіостанції, акумулятори, зарядні пристрої, “Старлінки” та іншу техніку на суму близько 6 мільйонів гривень.

Серед речей, які вже завтра отримають українські військовослужбовці також є “матраци”, які підготував ROSHEN і фонд Порошенка для героя України, якого звати Женя. Також серед техніки є квадрокоптери DJI Matrice 300.

“За моєю спиною правильні, але дуже дефіцитні речі, з якими ми завтра вирушаємо на Схід. Бо на Сході зараз вирішується доля не просто України, Європи, а й всього світу. Або переможе вільний світ, або переможе диктатура. І саме українські герої борються за цей вільний світ. А ми їм допомагаємо”, – зазначив Петро Порошенко.

А також додав, що такі масштабні збори відбуваються кожного дня завдяки донатам українців у фонд ГО “Справа Громад”, які фонд Порошенка подвоює.

“Це – ваш з нами внесок в контрнаступ”, – підкреслив п’ятий президент України.