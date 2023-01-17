Лідер партія "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з компанією ROSHEN та волонтерами підготували новий терміновий вантаж на фронт. Тож найближчим часом на передову спорядять вкрай потрібні 100 тисяч хімічних грілок для військових, автомобільні шини та генератори.

Про це політик зазначив у Facebook.

З настанням морозів в мерзлих окопах воїни дедалі частіше обморожують кінцівки. Тож команда Порошенка підготувала 100 тисяч хімічних грілок для армійців на фронт.

Генератори не менш важлива річ, зазначив глава політичної партії, особливо зараз в умовах енергетичної кризи, тому військовослужбовцям також їх передадуть. Окрім цього, для “волонтерських” пікапів та бусів, якими користуються військові, придбані “болотні” шини – вони дозволять автівкам їздити по бездоріжжю, вантаж міститиме більш як 250 таких шин.

Днями я повернувся зі Сходу, з-під Соледара, де спілкувався з воїнами, які довгі місяці давали бій росіянам. Так от, мене важко шокувати і засмутити, але обморожені пальці рук і ніг, екстренні ампутації не через поранення, а через холод змусили здригнутися навіть мене. Сьогодні я тримаю в руках хімічні грілки. Цей вантаж – сто тисяч маленьких пакетиків, а значить сто тисяч врятованих рук і ніг, – пояснив Порошенко.

Порошенко висловив вдячність логістам, юристам, які знайшли грілки на ринку та уклали контракти. Він також подякував за швидкість, оскільки кожна хвилина на фронті для наших воїнів важлива, наголосив п’ятий президент.