Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас у Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонтні роботи на об’єктах мережевої інфраструктури.
Міністр енергетики зазначив, що після нічної атаки дронами вдалося відновити електропостачання понад 2 тис. абонентів у Дніпропетровській області. Також енергетики заживили близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області.
Нагадаємо, що в ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.
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- Сім енергоблоків українських атомних електростанцій перевели на паливо американської компанії Westinghouse Electric Sweden AB. Планується, що до 2024 року ним забезпечуватимуть усі енергоблоки.