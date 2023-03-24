Станом на 24 березня енергосистема України продовжує працювати без обмежень для споживачів, проте у Житомирській області можливі тимчасові відключення електроенергії.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас у Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонтні роботи на об’єктах мережевої інфраструктури.

Міністр енергетики зазначив, що після нічної атаки дронами вдалося відновити електропостачання понад 2 тис. абонентів у Дніпропетровській області. Також енергетики заживили близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.