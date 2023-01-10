Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко розповів, що електроенергію, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка.

Про це він зазначив у Facebook.

Він зауважив, що це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така нова реальність зараз.

Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим”, – йдеться у повідомленні.

Коваленко пояснив, що розподілом світла на всіх користувачів займаються диспетчери операторів системи розподілу: їм доводять до відома обмеження, з якими працює енергосистема в конкретний момент часу. Планують, зазвичай, на добу вперед, проте за ситуацією стежать у режимі реального часу.

Так, найпершою задачею із забезпечення у диспетчерів є підключення критичної інфраструктури, такі об’єкти мають бути заживлені безперервно, вони — пріоритетні. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25-30% від загальних обсягів.

Решту необхідно збалансовано розподілити між побутовими споживачами та бізнесами.

Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс. Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення”, – нагадав Коваленко.

Тож гендиректор Yasno зауважив, що, як і передбачалось у жовтні, — до кінця березня треба бути “готовими до будь-яких ситуацій”.

Раніше у ДТЕК пояснили, що через посилення морозів та атаки російських військ по енергетичній інфраструктурі відключення електроенергії почастішали.

Станом на ранок 10 січня в Україні зросло споживання електроенергії. До всіх регіонів доведено ліміти споживання, які діятимуть цілодобово. В окремих областях через перевищення лімітів вже застосовано аварійні відключення. Рівень споживання зріс через роботу бізнесу та промисловості, що є звичним для робочого дня. Як наслідок – дефіцит потужності електроенергії зріс навіть у нічні години.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведено ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.