Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив своє захоплення діями президента РФ Володимира Путіна, який нещодавно визнав "ЛНР" та "ДНР" незалежними та офіційно дозволив ввести російські війська на Донбас.

Про це йдеться у статті Філіпа Бампа для американського видання The Washington Post.

Кореспондент розповів про виступ Дональда Трампа в етері радіо. Відомо, що наразі Трамп немає доступу до соцмереж, тому інформацію про виступ експрезидента США розповсюдила в інтернеті його речниця Ліз Харрігтон. Вона ж згодом опублікувала інтерв’ю Трампа в етері радіо.

Під час цього інтерв’ю радіоведучі запитали Трампа, як він ставиться до реакції чинного президента США Джо Байдена на дії Путіна, який визнав незалежність “Л/ДНР” та дозволив ввести війська РФ на Донбас.

“Ми знаємо, що Росія визнала два регіони України незалежними, а Байден назвав це вторгненням. Це потужна заява. Що пішло не так? Що зробив Джо Байден і що він міг би зробити по-іншому?” – поцікавився радіоведучий Бак Секстон.

У відповідь Дональд Трамп пригадав вибори президента США у 2020 році, укотре поскаржившись, що вони були сфальсифіковані. За його словами, все пішло не так, коли перемогу отримав “кандидат, якого не повинно бути” у Білому домі, адже він не розуміє, що робити.

А далі Трамп почав розповідати про своє ставлення до дій Путіна. За його словами, коли він побачив по телевізору як президент РФ визнає незалежність ОРДЛО, то перше, про що подумав – “це геніально”.

“Путін проголошує частину України незалежною від України. О, так це ж чудово. Я сказав: “Наскільки це розумно?”. Він введе туди війська і буде миротворцем. Це найпотужніші миротворчі сили з усіх, які я коли-небудь бачив. Путін дуже кмітливий хлопець, я його добре знаю. Дуже добре”, – розповів Трамп.

Експрезидент США додав, що Путін діяв “дуже розумно”, а Байден, своєю чергою, нічим йому не відповів.

Водночас Трамп зауважив, що якби президентом США був він – Путін не наважився б розпочати вторгнення в Україну.

Як зазначив Філіп Бамп, те, що Трамп так захоплюється Путіним, не викликає здивування. Кореспондент пригадав, як Дональд Трамп “фліртував” з Володимиром Путіним під час передвиборчої кампанії у 2016 році та під час свого президентства.

Бамп нагадав, як Трамп запросив у Білий дім очільника МЗС РФ одразу після того, як звільнив директора ФБР Джеймса Комі за те, що він хотів провести розслідування проти Росії. Також Трамп захищав Путіна, коли були підозри щодо втручання РФ у вибори президента США 2016 року та завжди наголошував, що важливо мати гарні стосунки з Росією.