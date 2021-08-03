«Генк» – «Шахтар»: де і коли дивитись онлайн-трансляцію матчу

#Букви розповідають, де та коли дивитися онлайн-трансляцію матчу.
Коли: вівторок, 3 серпня, о 21:00 за Києвом
Де: стадіон “Лумінус Арена”
Арбітр: Т. Сідіропулос
Де дивитися: канал “Футбол 1”, платформа Oll.tv.
Орієнтовні склади
“Генк”: Вандервордт – Пресьядо, Лукумі, Маккензі, Артеага – Хейнен, Торстведт – Іто, Тресор, Бонгонда – Онуачу
“Шахтар”: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Педріньо, Патрік, Соломон – Траоре
“Генк” і “Шахтар” ніколи не перетиналися один з одним в офіційних і товариських матчах, а тому у вівторок вперше зустрінуться на полі.
З іншими бельгійськими клубами “гірники” вже грали. У різних за статусом єврокубках “Шахтар” вже грав проти “Брюгге”, “Гента” і “Андерлехта”. У 12-ти іграх український клуб перемагав шість разів і лише одного разу виявився слабшим за опонента. Досить впевнені цифри. В останніх чотирьох поєдинках з бельгійцями “гірники” змогли забити 14 разів.
Нагадаємо, що 19 липня відбулося жеребкування щодо третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів. За його підсумками український футбольний клуб “Шахтар” дізнався свого першого суперника.
2 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Суперником “Шахтаря” (або “Генка”) в Q4 ЛЧ став переможець пари “Монако” (Франція)/“Спарта” (Чехія). Перший матч гірники проведуть на виїзді, а другий – вдома.
- Раніше український футбольний клуб “Шахтар” на своєму офіційному сайті та акаунтах у соцмережах привітав з днем народження російського композитора Ігоря Крутого, який постійно відвідує анексований Крим.