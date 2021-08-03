«Генк» – «Шахтар»: де і коли дивитись онлайн-трансляцію матчу

Донецький “Шахтар”стартує в Лізі чемпіонів вже сьогодні. Команда під керівництвом Роберто де Дзербі зустрінеться з бельгійським “Генком”.

#Букви розповідають, де та коли дивитися онлайн-трансляцію матчу.

Коли: вівторок, 3 серпня, о 21:00 за Києвом

Де: стадіон “Лумінус Арена”

Арбітр: Т. Сідіропулос

Де дивитися: канал “Футбол 1”, платформа Oll.tv.

Орієнтовні склади

“Генк”: Вандервордт – Пресьядо, Лукумі, Маккензі, Артеага – Хейнен, Торстведт – Іто, Тресор, Бонгонда – Онуачу

“Шахтар”: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Педріньо, Патрік, Соломон – Траоре

“Генк” і “Шахтар” ніколи не перетиналися один з одним в офіційних і товариських матчах, а тому у вівторок вперше зустрінуться на полі.

З іншими бельгійськими клубами “гірники” вже грали. У різних за статусом єврокубках “Шахтар” вже грав проти “Брюгге”, “Гента” і “Андерлехта”. У 12-ти іграх український клуб перемагав шість разів і лише одного разу виявився слабшим за опонента. Досить впевнені цифри. В останніх чотирьох поєдинках з бельгійцями “гірники” змогли забити 14 разів.

Нагадаємо, що 19 липня відбулося жеребкування щодо третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів. За його підсумками український футбольний клуб “Шахтар” дізнався свого першого суперника.

2 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Суперником “Шахтаря” (або “Генка”) в Q4 ЛЧ став переможець пари “Монако” (Франція)/“Спарта” (Чехія). Перший матч гірники проведуть на виїзді, а другий – вдома.