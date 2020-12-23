Геннадія Кернеса поховали на Почесній алеї в Харкові, – фото, відео

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час руху траурної ходи у місті ситуативно перекривали рух транспорту. Люди утворили живий коридор.

Зазначимо, що Геннадія Кернеса поховали на Почесній алеї. За даними Нацполіції, провести мера в останню путь прийшло понад 110 тисяч людей.

Харківчани принесли тисячі живих квітів.

Що відомо про Геннадія Кернеса:

У 90-х Геннадій Кернес став керівником компанії “НПК-Холдинг”, яка займається автоперевезеннями та орендою нерухомості, заснував банк та юридичну компанію.

У 1998-му став депутатом Харківської міськради.

2000 років Кернес став співвласником телекомпанії “Тоніс-центр” і газети “Вечерний Харьков”, а також володів частиною акцій “7-го телеканалу”.

У 2002-му стави секретарем міської ради.

У 2006 році він займався виборчою кампанією Михайла Добкіна, котрий балотувався у мери Харкова.

У 2010 балотувався як опозиційний кандидат на посаду мера. Його опонентом був Арсен Аваков.

У 2015 Кернес виграв вибори у першому турі – за нього проголосувало понад 65% харків’ян.

У 2020 знову виграв вибори – теж у першому турі, але захворів на COVID-19.