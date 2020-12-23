Covid-19 Україна

оновлено 23.12.2020 о 15:02

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Геннадія Кернеса поховали на Почесній алеї в Харкові, – фото, відео

У Харкові сотні людей попрощалися із мером Геннадієм Кернесом, який помер у німецькій клініці Шаріте через ускладнення після коронавірусу. Так, церемонія прощання тривала до 13:00, після чого катафалк з тілом мера поїхав на міське кладовище №2.

Середа, 23 грудня 2020, 16:05

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час руху траурної ходи у місті ситуативно перекривали рух транспорту. Люди утворили живий коридор.

Зазначимо, що Геннадія Кернеса поховали на Почесній алеї. За даними Нацполіції, провести мера в останню путь прийшло понад 110 тисяч людей.

Харківчани принесли тисячі живих квітів.

похорон Кернеса

Що відомо про Геннадія Кернеса:

У 90-х Геннадій Кернес став керівником компанії “НПК-Холдинг”, яка займається автоперевезеннями та орендою нерухомості, заснував банк та юридичну компанію.

У 1998-му став депутатом Харківської міськради.

2000 років Кернес став співвласником телекомпанії “Тоніс-центр” і газети “Вечерний Харьков”, а також володів частиною акцій “7-го телеканалу”.

У 2002-му стави секретарем міської ради.

У 2006 році він займався виборчою кампанією Михайла Добкіна, котрий балотувався у мери Харкова.

У 2010 балотувався як опозиційний кандидат на посаду мера. Його опонентом був Арсен Аваков.

У 2015 Кернес виграв вибори у першому турі – за нього проголосувало понад 65% харків’ян.

У 2020 знову виграв вибори – теж у першому турі, але захворів на COVID-19.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.

  • 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
  • 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його підключили до гемодіалізу.
  • Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
  • Сьогодні з самого ранку, 23 грудня, у Харкові люди прощалися з міським очільником Геннадієм Кернесом, який помер через ускладнення від Covid-19. #Букви розказували, як це відбувалося.
Теги: фото, відео, Кернес, похорон, смерть

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